La increíble historia de amor entre Jorge Messi y Celia Cuccittini, los papás de Lionel Messi

Una vida juntos marcada por sacrificios y dividida tras la oportunidad de "La Pulga" cumpla su sueño futbolístico en España. Juntos criaron a sus cuatro hijos y superaron desafíos desde que se casaron en 1978.

La historia de amor entre Jorge Messi y Celia Cuccittini nació en el barrio de Las Heras, Rosario, provincia de Santa Fe. Ellos no sabían que se iban a convertir en padres de uno de los jugadores reconocidos y ovacionados a nivel mundial: Lionel Messi . Una historia marcada por desafíos y mucho esfuerzo para que la Pulga pueda cumplir su sueño.

Si bien no se conocen muchos detalles sobre cómo se conocieron, tanto Jorge como Celia decidieron casarse un 17 de junio 1978, a partir de ese momento comenzaron a construir la familia de Los Messi, tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol .

Su amor nació en la adolescencia, creció y perduró con el correr de los años a pesar de las dificultades que atravesó la familia. En sus inicios Jorge trabajaba en una empresa metalúrgica pero la vida de todos cambió cuando su hijo Lionel empezó a jugar al fútbol y deslumbrar con su capacidad.

Lionel debutó en el club Abanderado Grandoli hasta que ingresó a Newell's Old Boys tras un llamado del club. Jorge y Celia lo acompañaron en el deseo de crecer y desarrollarse como futbolista.

A pesar de atravesar una situación económica en la que no se podían dar grandes lujos, sin embargo, el destino tenía preparado grandes planes para su tercer hijo . En el 2000, con tan solo 13 años, Lionel despertó interés en el FC Barcelona por lo que la familia tomó la dura decisión de dejar todo y acompañarlo.

Sin embargo, el cambio de país no fue fácil para la familia, a sus hermanos les costaba acostumbrarse España por lo que tomaron la dura decisión de que Celia regrese a la Argentina junto a Rodrigo, Matías y María Sol. La familia se dividió y Jorge se quedó al lado de Lionel para apoyarlo y acompañarlo a cumplir su sueño.

¿Quiénes son los hijos de Jorge y Celia Messi?

Rodrigo nació el 20 de febrero de 1980

Matías neació el 25 de junio

Lionel nació el 24 de junio 1987

María Sol nació el 30 de noviembre de 1993

Quién era Jorge Messi, la figura fundamental que acompañó a Lionel en cada paso de su carrera futbolística

En la goleada de Argentina en su debut contra Argelia en la Copa del Mundo 2026, la emoción y las lágrimas de Lionel Messi sorprendieron a los fanáticos. Tiempo después se confirmó que Jorge Messi, su padre, atraviesa un problema de salud grave.

Se trata de un hombre fundamental en la carrera de la Pulga: conocido por ser su papá y representante, acompañó a su hijo durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona: el resto es historia.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.