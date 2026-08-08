8 de agosto de 2026 Inicio
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El club donde se inició Lionel Messi despidió a su papá Jorge: "Fue parte de nuestra historia"

Desde la cuenta oficial de Abanderado Grandoli publicaron una imagen de Jorge junto a un pequeño Lionel como registro de su paso por el equipo donde se desempeñó como entrenador. "Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial", escribieron.

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El club donde se inició Lionel Messi despidió a su papá Jorge: Fue parte de nuestra historia
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En el Club Abandarado Grandoli se comenzó a escribir la historia de Lionel Messi, según cuentan durante un partido faltaba un jugador y en la tribuna se encontraba Lionel con tan solo cuatro años y su abuela Celia, que habían asistido para ver jugar a su hermano Matías, cuatro años más grande que él.

Imagen compartida por la cuenta oficial del club.

Imagen compartida por la cuenta oficial del club.

Ante esta situación su abuela Celia le propuso al entrenador, Salvador Aparicio, que ingrese el hijo menor de la familia, Lionel. "El pichón de crack tuvo una actuación sobresaliente y hasta dio el gol del triunfo al equipo. El típico festejo de Messi se originó en este lugar cuando le dedicó ese gol a su abuela, que para ese entonces estaba en la tribuna", aseguran desde la cuenta oficial de turismo de Rosario.

En el club no solo participó activamente "La Pulga", sino que su papá Jorge Messi fue entrenador y parte de Abanderado Grandoli. Tras conocerse la noticia de su muerte, a los 68 años en una clínica de Rosario, desde la institución escribieron unas emotivas palabras de despedida.

El mensaje del club Abanderado Grandoli a Jorge Messi

Desde Club Grandoli acompañamos con profundo dolor a Lionel Messi y a toda su familia por el fallecimiento de su papá, Jorge Messi.

Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial.

Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia.

Que descanses en paz.

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

Y agregaron: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

Por último, escribieron: “Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

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