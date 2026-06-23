Mano a mano histórico: quién se fue de Gran Hermano en la gala de eliminación

En un duelo de dos participantes muy destacadas de la casa, Santiago del Moro anunció el nombre del nuevo jugador eliminado y sorprendió al público.

En una final anticipada, dos de las jugadoras más queridas se enfrentaron en el voto telefónico de la casa de Gran Hermano y una de ellas resultó eliminada por la gente. Solange Abarham vs. Titi Tcherkaski. ¿Quién se fue de la casa más famosa?

La placa ya se perfilaba como complicada desde que quedó conformada en la gala de nominación del jueves. Antes de la definición, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia habían logrado salir de la zona de riesgo. En el arranque de la gala de eliminación del lunes, Manuel Ibero fue el primero en asegurarse la continuidad con 0,3% de los votos.

Después salieron del peligro Steffany “Campanita” Pereira y Cinzia Francischiello, quienes obtuvieron el 0,4% y el 1,2% de los votos, respectivamente. De esta manera, la definición quedó reducida al esperado mano a mano entre Solange Abraham y Titi Tcherkaski.

Finalmente, el público decidió que Titi Tcherkaski abandonara la casa de Gran Hermano Generación Dorada durante la 18ª gala de eliminación y sorprendió al público.

La emoción invadió la casa de Gran Hermano durante un especial por el Día del Padre que dejó uno de los momentos más sensibles de la temporada. Andrea del Boca se quebró al ver imágenes de su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón frente a sus compañeros. “Nico, te extraño, papá. Mi amor, mi vida. Colorado lindo” , dijo apenas apareció la foto, sin poder contener las lágrimas.

La actriz profundizó su relato en un clima de absoluto silencio dentro de la casa. “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día”, expresó entre llanto, destacando el rol fundamental que Nicolás tuvo en su vida personal y profesional. Sus palabras impactaron tanto en los participantes como en el conductor Santiago del Moro.

Andrea también recordó el legado de su padre dentro de la televisión argentina y la influencia que tuvo en su carrera. “Es, junto con mi madre, a quienes les debo todo lo que soy”, señaló, mientras rememoraba su trayectoria como director y productor.

El instante más conmovedor llegó cuando la actriz reveló la última frase que escuchó de él antes de su fallecimiento: “Te amo”. Según contó, esa palabra marcó su despedida en un contexto íntimo y familiar que terminó de emocionar a toda la casa. “Sé que se fue en paz”, cerró con la voz quebrada.