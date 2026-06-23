Grave denuncia sacude a Gran Hermano: "Es un lugar de desprecio y odio" La eliminación de Titi Tcherkaski llevó a un cruce que superó los límites de la casa y llegó a las redes con el descargo de su padre. Agregar C5N en









La eliminación se definió con el 51,8% de los votos negativos para Titi. Redes sociales

El padre de Titi Tcherkaski salió a criticar duramente a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) horas después de que su hija fuera eliminada en un versus muy ajustado contra Sol Abraham. Iván Tcherkaski publicó en su cuenta de Instagram un extenso descargo en el que describió al programa con palabras que generaron polémica y reivindicó el paso de la tiktoker por la casa.

"En un lugar donde muchas veces parece que la maldad, el maltrato, el desprecio y el odio generan más ruido, vos nunca necesitaste entrar en esa sintonía para hacerte notar", escribió Iván, acompañando el texto con una foto de su hija lista para practicar un deporte de riesgo. El posteo se viralizó de inmediato y generó un debate en redes con posiciones encontradas.

El mensaje destacó el perfil auténtico de Titi en contraposición con las actitudes confrontativas que, según su padre, caracterizan al formato. "Entraste a Gran Hermano y durante cuatro meses fuiste vos. No inventaste un personaje para gustar, para durar más o para acomodarte a lo que esperaban los demás. Fuiste Titi: inteligente, divertida, solidaria, compañera, frontal y, muchas veces, incómoda para quienes prefieren los grises. Y eso es lo que más orgullo me da", afirmó.

Iván también reconoció que nunca fue partidario de que su hija participara del reality, aunque su presencia le sirvió para reafirmar la opinión que tenía sobre ella. "Sabés que este tipo de programas nunca fueron de mi agrado. Pero también tengo que reconocer algo: verte ahí me permitió confirmar, una vez más, la clase de persona que sos", expresó. El descargo cerró con una advertencia hacia el futuro: "No permitas que las luces te encandilen. Seguí siendo esa mujer original, auténtica, sensible, divertida y valiente que sos. No necesitás convertirte en nadie más".

Redes sociales El sorpresivo comentario de Santiago del Moro tras la eliminación de Titi de Gran Hermano La salida de Titi no solo impactó a los jugadores que quedaron en la casa sino también al propio conductor del ciclo. Durante su programa de radio, Santiago del Moro admitió que no esperaba ese desenlace para una de las participantes que consideraba más fuertes de la edición. "Anoche se fue Titi, la verdad que me dio mucha pena. Yo pensé que iba a ser una de las finalistas cuando ingresó", confesó.

Del Moro dio a conocer además un detalle del detrás de escena: "Apenas empezó el programa, con los productores hicimos un prode y yo la había puesto a ella como una de las finalistas. Pero bueno, no llegó". La eliminación se definió con el 51,8% de los votos negativos para Titi contra el 48,2% de Sol Abraham, una diferencia de apenas 3,6 puntos que convirtió al versus en el más disputado de toda la temporada. El conductor también destacó la participación histórica del público: "Fue una locura, récord de votos", con más de 6 millones de sufragios emitidos. Redes sociales En el mismo programa, Santiago Del Moro anticipó una de las novedades más esperadas por los seguidores del reality. Se trató de una nueva edición del congelados. "Hoy tenemos congelados, el primer congelado que hubo fue de Anita, la hija de Andrea que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó para ver a alguien", adelantó. Sin revelar mayores detalles, dejó una pista que despertó especulaciones entre los fanáticos: "No puedo contar mucho, solo que es un hombre".