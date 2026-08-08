De qué murió Jorge Messi, el padre y representante de Lionel

El deceso se confirmó en las últimas horas luego de atravesar un grave problema de salud.

El mundo del fútbol está de luto tras la confirmación de la muerte de Jorge , el papá de Lionel Messi. Según trascendió, el hombre de 68 años estaba internado en una clínica en la ciudad Rosario desde hace algunos días.

Apenas comenzó el Mundial 2026 el capitán de la Selección se quebró en la cancha en pleno partido contra Argelia y en rueda de prensa explicó que se debió a que venía atravesando unos “días difíciles y complicados” . "La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil" , reveló el rosarino durante una nota con Juan Pablo Sorín.

Durante el primer partido de la Selección en el Mundial 2026 , que le ganó 3 a 0 a Argelia con un hat-trick de La Pulga y a diferencia de lo que sucedió en Qatar 2022, no se notó la presencia de la familia del futbolista en los palcos del estadio, solo estuvieron Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Ante las noticias que circulaban en internet, la familia Messi publicó un comunicado el pasado 18 de junio, donde salieron a aclarar la situación que atravesaba Jorge Messi: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

En el mensaje dejaron claro que " únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" por ende " cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", aseguraron.

Comunicado del sanatorio donde murió Jorge Messi en Rosario

Rosario, 8 de agosto de 2026

SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.

Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

Quién era Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica, junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.

Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.

El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el culé podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

Y agregaron: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.