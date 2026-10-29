Un notero insultó a Luck Ra por haberlo ignorado y el cuartetero reaccionó: "¿Qué me dijiste?"

Un cronista intentó llamar la atención del protagonista de una manera peculiar y el cantante no se la dejó pasar.

El cantante Luck Ra protagonizó un tenso momento durante la primera edición latinoamericana del festival LOS40 Primavera Pop. Al recorrer la alfombra roja, el artista avanzó a paso firme sin detenerse ante los cronistas, lo que provocó el enojo desmedido de un periodista del canal de televisión que hizo el móvil.

La Joaqui criticó el último tema de Luck Ra: "No le haría lo mismo, ¿cómo le voy a decir algo así?"

Ante la falta de respuesta del músico, el grupo de noteros insistió a los gritos para conseguir su testimonio en el evento. El reclamo escaló en agresividad cuando un movilero exclamó: "¿Cómo estás? ¡Facu, dale, un segundo!… por favor, un segundo, ven. ¡Dale, sorete! ¡Hacemos la nota todos juntos" .

Sorprendido por el insulto en plena cobertura de América, el cantante frenó su caminata de inmediato y encaró al periodista expresando: "¿Qué me dijiste?" . Los trabajadores de prensa intentaron suavizar la situación en la alfombra roja, pero el referente del cuarteto remarcó con firmeza: "Ah, escuché sorete, no pará, me están faltando el respeto" .

Lejos de retractarse por el exabrupto, los movileros justificaron su actitud agresiva respondiéndole: "No, eso si no parás" . Sin embargo, Luck Ra decidió desactivar el conflicto con astucia y propuso en tono humorístico: "Es verdad, no, díganme algo lindo y vuelvo" , logrando aflojar la tensión del momento.

Tras recibir el halago "Hermoso, vení" , el artista cordobés bromeó diciendo "¿Me dijiste hermoso? ¿Estás hablando de mí? ¡Ay, gracias, gracias!" . No obstante, el músico continuó su camino sin dar la entrevista, lo que derivó en un nuevo insulto furioso de los cronistas: "Gracias, porque no paran y nosotros venimos acá corriendo. ¿Para qué nos invitan si no van a dejar que nos hablen? ¡Y se fue nomás! ¡Dale, sorete" .

La reacción de Luck Ra ante el insulto del periodista.

Qué dijo Luck Ra sobre las supuestas indirectas a La Joaqui en sus canciones

Luego de las especulaciones sobre su ruptura sentimental con La Joaqui, surgieron rumores sobre supuestas indirectas dirigidas a su expareja en sus temas musicales. Frente a estas versiones mediáticas, Luck Ra rompió el silencio para aclarar cómo se dio el fin de su noviazgo y el verdadero sentido de sus letras.

El referente del cuarteto desmintió tajantemente que sus composiciones contengan mensajes ocultos o resentimiento hacia la cantante de RKT. Al abordar el tema de su separación, el artista cordobés sostuvo de manera contundente: "Nadie estaba planeando…", dejando en claro que el fin de la relación ocurrió de forma natural.

El intérprete explicó que el proceso de separación se dio en buenos términos y sin rencores entre ambos referentes de la música argentina. Además, Luck Ra enfatizó que sus lanzamientos musicales no buscan enviar indirectas a La Joaqui, sino que forman parte de su proceso de composición habitual.

Sobre las teorías que circulan en las redes sociales y programas de televisión, el cantante pidió no buscar intenciones ocultas donde no las hay. El músico remarcó que guarda un gran cariño por su expareja y que el respeto mutuo se mantiene firme tras el final de su historia de amor.

De esta manera, Luck Ra dio por cerrada la controversia mediática relacionada con sus canciones y su vida amorosa. El artista cordobés prefiere enfocarse de lleno en sus shows en vivo y en su carrera musical, dejando atrás los rumores planteados por la prensa del espectáculo.