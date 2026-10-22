La Joaqui criticó el último tema de Luck Ra: "No le haría lo mismo, ¿cómo le voy a decir algo así?"

La cantante de RKT consideró que la canción El que se la queda pierde, que el artista cordobés estrena este miércoles, no se la dedicó, pero reconoció que "puede ser sugerente". "En privado sin duda le escribo", deslizó la modelo.

Tras tres meses públicamente separados, Luck Ra adelantó su nuevo tema con Khea que parece dedicado a su exnovia y La Joaqui cuestionó la canción, que se estrena este jueves a las 20. " No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así? ", apuntó la cantante de RKT.

Al ser consultada por Puro Show sobre si reconocía que la canción El que se la queda pierde está dedicada a ella, La Joaqui lo negó: "No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios ".

Aunque la joven tampoco cerró la puerta a una discusión posterior al lanzamiento del tema: " En privado sin duda le escribo ".

La Joaqui comenzó una relación con su amigo Tiago PZK al poco tiempo de que Luck Ra la dejara por una incompatibilidad en sus proyectos de vida. A raíz de esto, el cordobés se sintió traicionado por su "examigo" y lo compartió en Instagram.

"Preferís la joda / y yo prefería tus mimos", La Joaqui lanzó el tema Te vi junto a Callejero Fino poco tiempo después de separarse.

Al ser consultada sobre si alguien que compartió tanto tiempo con ella sería capaz de sacar una canción con semejante título y letra, la cantante marcó distancia con su ex: " No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo ".

Sin embargo, reconoció que la decisión artística de Luck Ra le impacta emocionalmente: "Soy una persona. Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no". La artista reveló que no había visto el adelanto de la canción y fue tajante: "No, elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera".

Qué dice la letra de El que se la queda pierde, el nuevo tema de Luck Ra

El único adelanto de la letra de la canción lo publicó el cantante cordobés: "No voy a ponerme a competir ni rebajarme / con alguien que ni siquiera está a mi talla / Mucho menos por una egoísta hipócrita / que con descaro me lastimó / Le dejo este aviso al siguiente pretendiente / con los mismos labios con los que promete miente".

En el video aparece junto a Khea y la mayoría de los comentarios en Instagram lo acusaron de "resentido", por lo que la audiencia sí relaciona el tema con La Joaqui.

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Luck Ra también sacó en agosto la colaboración Ya sufrí por amor junto a DesaKTa2, donde canta: "Hoy tengo una cita con tu cama / Yo quiero esa chapa, no que digas que me amas / Sé que te contaron que yo tengo mala fama / pero esta noche vos sos mi primera dama".