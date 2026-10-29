Otra vez: filtraron quién será el nuevo eliminado de MasterChef tras la salida de Alejandro Lerner A pesar del hermetismo impuesto en los estudios, se dio a conocer el nombre del participante que abandona las cocinas. Agregar C5N en









Nuevamente se filtró el siguiente eliminado del certamen.

No habían transcurrido ni 12 horas desde la partida formal de Alejandro Lerner de las cocinas de MasterChef Celebrity cuando volvió a filtrarse la identidad del próximo participante que quedará fuera del certamen, generando tanto alivio entre los espectadores más impacientes como profunda bronca en aquellos televidentes que prefieren evitar los adelantos sobre el destino de los famosos.

El encargado de develar la primicia exclusiva fue Fede Flowers, cronista de LAM. El comunicador recordó antecedentes recientes como las salidas de Pachu Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán, cuyos desenlaces también trascendieron a la prensa con anticipación sin que eso repercutiera de manera negativa en las marcas de audiencia del canal, consolidando un fenómeno de consumo mediático difícil de frenar.

Quién sería el próximo eliminado de MasterChef El cronista expuso detalles precisos sobre el desenlace del popular formato culinario y reveló que la salida de la nueva figura ya es un hecho consumado dentro de las grabaciones. “Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’. Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”, detalló el periodista en su habitual columna informativa.

La dinámica interna del certamen venía advirtiendo sobre el flojo rendimiento del concursante en las estaciones de cocina, un detalle que no pasó desapercibido para el jurado. Las constantes dificultades en las pruebas culinarias acumuladas a lo largo de las emisiones previas precipitaron el desenlace menos esperado para uno de los competidores más queridos por los televidentes de Telefe, quienes siguen de cerca cada traspié en las rigurosas estaciones de cocina montadas para el show televisivo.

Finalmente, el panelista de LAM terminó con el misterio al aire y dio a conocer la identidad del famoso que abandonará la competencia. “Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de Masterchef… ¡el señor Diego Ramos!”, anunció Flowers, confirmando de esta manera una nueva baja de peso dentro del exigente concurso gastronómico.

La partida del reconocido actor representa un golpe durísimo para el certamen, dado su perfil carismático y el cariño cosechado tanto entre sus compañeros como por parte de la audiencia que sigue el programa noche a noche. De este modo, la lista de eliminados continúa engrosándose con nombres de gran peso dentro del ambiente artístico nacional. Pese a la insistencia de las productoras por blindar los episodios y resguardar bajo siete llaves los resultados de las galas de eliminación, la información confidencial volvió a filtrarse antes de tiempo. Este nuevo cimbronazo mediático pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrentan los ciclos de telerrealidad en la actualidad.