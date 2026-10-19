Se filtraron charlas secretas sobre la separación entre La Joaqui y Luck Ra: "Trapitos al sol" La historia de amor de los populares músicos sumó una polémica revelación que dejó al descubierto la intimidad del vínculo antes del quiebre. Agregar C5N en









Algunas conversaciones de la pareja salieron a la luz. Redes sociales

El distanciamiento sentimental entre La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo tras el testimonio explícito de una figura muy cercana al entorno íntimo de la artista. Vanesa Andrada, la madre del recordado cantante El Noba, reveló públicamente las conversaciones privadas que mantenía con la intérprete marplatense durante los episodios de mayor angustia y tensión que atravesó la pareja previa a la ruptura definitiva.

Las confesiones tuvieron lugar durante la emisión de Storytime, el ciclo conducido por Nazarena Vélez, su hija Barbie y Alejandra Maglietti en el canal de streaming Bondi Live. En ese espacio, la mamá del músico fallecido en 2022 recordó cómo la referente de la cumbia RKT recurría habitualmente a ella en busca de contención emocional en medio de los constantes desencuentros afectivos con el cordobés.

Al ser indagada sobre el trasfondo de aquellas comunicaciones telefónicas en pleno conflicto amoroso, la mujer confirmó la frecuencia con la que la cantante buscaba su apoyo: “Sí, me llamaba”, respondió Andrada ante la consulta sobre el nivel de confianza que compartían. Además, remarcó la enorme vulnerabilidad de la cantante para abrir su corazón cada vez que necesitaba desahogarse.

Para ilustrar el tenor de los consejos y la complicidad que mantenían en la intimidad, Andrada reconstruyó las palabras habituales con las que la estrella de la música urbana anticipaba sus reprimendas maternales: “Me dice: ‘No, ya sé que me vas a retar, ya sé que me vas a cagar a pedos’. No puede ser tan buena. Tu bienestar, no el del otro’”, recordaba Vanesa sobre sus charlas íntimas con La Joaqui, exponiendo así los pormenores de la crisis con el cuartetero.

La mamá de El Noba reveló la verdad detrás de la separación entre Luck Ra y La Joaqui Las recientes declaraciones de Vanesa Andrada sumaron una fuerte cuota de polémica tras revelar las causas profundas que provocaron la ruptura entre los referentes de la música urbana. Al ser consultada sobre qué situación angustiaba a la artista marplatense durante la relación, la madre del recordado cantante fue contundente sobre los desencuentros con el cordobés: “Las mentiras”, contestó la mamá de El Noba, dejando entrever una serie de engaños que marcaron la crisis definitiva.

Redes sociales La mujer fue más allá y sugirió que existen detalles explosivos que la cantante prefirió no sacar a la luz por cuidar la imagen de su expareja. Al referirse al silencio mantenido por la referente del RKT, la invitada al ciclo de streaming cuestionó la postura piadosa de la joven y deslizó fuertes cuestionamientos: “¿Por qué no contás vos la verdad? Porque ella no es así. Mirá que le he hecho cosas, ¿eh?”, sugirió, dejando en claro que hubo faltas graves que rompieron la confianza mutua. Por último, ante la consulta directa de Nazarena Vélez sobre si los conflictos estaban vinculados a infidelidades por parte del cantante de cuarteto, Andrada ofreció una respuesta que encendió las alarmas en el plano profesional. “No, de engaño y no engaño, y en el ámbito laboral también. Ella prefiere mantenerse al margen y yo reviento”, lanzó, respaldando así un viejo aviso de la artista donde afirmaba haber preservado cosas del músico.