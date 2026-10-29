Tensión en MasterChef: la chicana de Damián Betular a Wanda Nara que paralizó el estudio

Wanda Nara presentó el desafío culinario de la jornada y calificó al jurado como sus "colegas" . La particular expresión despertó la curiosidad de Germán Martitegui , quien le exigió aclaraciones al aire. Sin embargo, la réplica más picante estuvo a cargo de Damián Betular , desatando un momento de pura ironía que congeló las cocinas de Telefe .

El divertido cruce ocurrió cuando la mediática intentó darle el pie a los tres evaluadores del ciclo gastronómico. “Y ahora sí, vamos a dejar hablar a los que saben, mis colegas” , anunció la presentadora antes de ceder la palabra. Fue allí cuando Martitegui repreguntó con asombro: “¿Qué colegas?” , a lo que la empresaria respondió sin dudar: “Ustedes” .

Atento a la jugada, Damián Betular aprovechó el comentario para lanzar una ácida respuesta que descolocó por completo a la conductora frente a las cámaras. “Cuántos colegas tenés: colegas músicos, colegas todos tenés” , disparó el pastelero entre risas, provocando la reacción inmediata de todos los presentes. La broma generó carcajadas instantáneas en el estudio y dejó expuesta la complicidad que mantienen diariamente los protagonistas del exitoso show.

La acotación del chef hizo clara alusión a las variadas facetas profesionales que encaró la mediática en el último tiempo dentro del ambiente artístico. En especial, apuntó a su debut en la industria musical con el lanzamiento del tema Bad Bitch , una canción que tuvo un enorme impacto en redes sociales y despertó múltiples repercusiones mediáticas. Aquella experiencia marcó el inicio de su carrera como cantante, sumando un nuevo perfil a su amplia trayectoria en la televisión argentina.

Finalmente, el ida y vuelta entre la conductora y el jurado se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche por los televidentes y usuarios de redes . El episodio dejó en evidencia el buen clima de trabajo y la química picante que domina las grabaciones del certamen más visto de la pantalla chica. De esta manera, el programa sumó un nuevo hito televisivo que demuestra la efectividad de sus figuras para entretener al público jornada tras jornada.

Damián Betular se va de MasterChef

Damián Betular dejará de manera momentánea su codiciado lugar dentro del jurado de MasterChef. Su imprevista desvinculación responde estrictamente a compromisos profesionales impostergables. De este modo, el referente gastronómico se distanciará del ciclo conducido por Wanda Nara durante algunas semanas, generando un fuerte impacto entre los fanáticos de la competencia culinaria que siguen noche a noche sus ácidas devoluciones a los participantes.

La encargada de revelar los pormenores de esta baja fue la panelista Natalie Weber a través de la pantalla de América TV. Según precisó al aire en Intrusos, el jurado se ausentará durante el mes de enero para radicarse temporalmente en la Costa Atlántica a raíz de su labor sobre las tablas. "Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes", confirmó la comunicadora respecto a la inminente salida del popular cocinero.

La esperada propuesta teatral Hairspray, cuyo despliegue escénico desembarcará en las instalaciones del reconocido Teatro Tronador, contará nuevamente con el querido especialista en pastelería al frente del reparto. En esta oportunidad, el carismático jurado encarnará otra vez el aclamado papel protagónico femenino de Edna Turnblad, un personaje icónico que requiere un exigente nivel de preparación artística y jornadas de ensayo que le impedirán cumplir en paralelo con las grabaciones del show televisivo.

Frente a esta prolongada ausencia en los estudios, la producción ya se encuentra analizando diferentes alternativas para cubrir el vacío que dejará una de las figuras más queridas del formato. Entre los nombres que picaron en punta dentro de la nómina de posibles sustitutos se encuentran prestigiosos gastronómicos como Donato de Santis y Dolli Irigoyen, quienes aparecen como los principales candidatos para ocupar la codiciada silla evaluadora durante el período en que se extienda la licencia del mediático.