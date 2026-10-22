Quién traicionó a Luck Ra: se supo quién dio el primer paso en el noviazgo entre La Joaqui y Tiago PZK La cantante se sinceró en un programa de streaming y confesó cómo se gestó la relación que despertó la furia de su expareja. Agregar C5N en









La cantante reveló quién dio el primer paso.

El inicio del noviazgo entre La Joaqui y Tiago PZK desató una fuerte controversia en el ambiente de la música urbana tras las acusaciones de Luck Ra, quien se sintió traicionado por su colega e insinuó un supuesto trasfondo de "icardiada". Luego de que el propio músico confirmara el vínculo sentimental al aire en Desayuno Americano, la intérprete de RKT decidió tomar la palabra en el ciclo Patria y Familia de Luzu TV para terminar con las especulaciones y exponer la trastienda de la historia de amor.

Durante su visita al programa de streaming, La Joaqui no tuvo reparos en admitir que fue ella misma quien encaró la conquista inicial hacia el referente del género urbano. “Me animé a hacer algún comentario un poco más coqueto”, contó por primera vez la cantante de RKT, dejando en evidencia que tomó la iniciativa en el coqueteo. Frente a la repregunta de Juli Castro sobre si había tirado "la primera piedrita", la artista contestó: “Obvio que sí”.

El gesto de la intérprete con su nueva pareja desató la controversia entre sus seguidores. Redes sociales El intercambio de piropos avanzó rápidamente gracias a la confianza previa que existía entre los protagonistas, tal como acotó el conductor Fede Popgold durante el reportaje. “Vaya que sí”, contestó la artista entre risas al confirmar que el acercamiento tuvo un recibimiento favorable de forma inmediata por parte de su actual pareja, alejando los focos de tensión sobre el músico tras el enojo manifestado por el cordobés.

Asimismo, la referente musical explicó cómo fue virar de una amistad de años a un romance formal con alguien de su entorno profesional. “No me acuerdo exactamente qué dije, algún chiste con doble sentido. Fue muy natural y re loco porque es una persona que conozco desde hace muchísimos años”, recordó La Joaqui, valorando la complicidad previa construida tras haber compartido escenarios y eventos a lo largo de sus trayectorias.

El dardo de Luck Ra a La Joaqui en su último lanzamiento A tres meses de la escandalosa ruptura y en medio de un cruce constante de declaraciones, Luck Ra volvió a la carga con el anuncio de su próximo tema musical. El cantante cordobés no ocultó sus diferencias con La Joaqui y utilizó un adelanto en sus redes sociales para lanzar filosas indirectas, provocando además la inmediata reacción de Tiago PZK en el ámbito digital.

Para la presentación del material, el artista protagonizó un particular video vestido con indumentaria gastronómica junto a su colega Khea. En el sketch, tras un diálogo donde hace referencia a su anterior éxito, el músico invitado le sugiere dejar atrás esa etapa para dar paso a la nueva propuesta: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”. El fragmento musical anticipado dejó al descubierto versos cargados de despecho y críticas dirigidas al comportamiento de su expareja. “No voy a ponerme a competir, ni rebajarme con alguien que ni siquiera está a mi talla. Mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó”, se escucha en el adelanto, marcando una postura contundente frente al conflicto sentimental que sacude a la música urbana.