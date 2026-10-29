Escándalo con Nora Colosimo: acusan a la mamá de Wanda Nara de quedarse con 200 dólares y no cumplir con un canje

La madre de la mediática quedó en el centro de la polémica tras ser señalada por una emprendedora. La angelita había acordado el precio y los productos, sin embargo no cumplió lo pactado.

En medio del escándalo por los dichos que involucraron a la participante de MasterChef Celebrity, Nora Colosimo sumó un nuevo conflicto, esta vez vinculado a su lado comercial.

La información fue revelada por Natalie Weber, quien dio a conocer una escandalosa denuncia pública contra la mamá de Wanda Nara. Una emprendedora aseguró haber sido estafada luego de contratarla para promocionar su marca en Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores , y denunció que la publicación acordada nunca se realizó.

" Nora no lo termina haciendo, solamente subió dos fotos porque había perdido las fotos del celular. Recordemos que para los emprendedores, en el momento que está pasando el país, es una inversión darle material a un famoso y pagarle. Le pagó en dólares y la emprendedora lo denunció públicamente" , explicó la modelo en el ciclo de espectáculos.

Cansada de reclamarle a la mamá de Wanda Nara con mensajes de Instagram, la mujer decidió hacer la denuncia pública. "Tengo un emprendimiento y me contacté para llevarle productos tipo canje para Nora. Hasta ese momento buena onda, me dijo que le encanta lo que hago y me ofreció armar unas historias en Instagram y un videito en colaboración, y me dijo que por eso me cobraba 200 dólares”, reveló la emprendedora.

Aunque intentó ser paciente, la situación se volvió insostenible: “Hasta eso todo bien, fue pasando el tiempo y no subió nada. Hasta un punto entiendo, pero ya cuando cobras es distinto. El límite está en el pago y encima en dólares. Yo necesito que mi marca se conozca. El video no llegaba y ella me decía que tenía otras cosas pagas. Me bajonea porque me manipuló y se vio toqueteado mi negocio. Pero bueno, ya está. Perdí".

Nora Colosimo y Wanda Nara.

Los chats que comprometen a Nora Colosimo tras la denuncia por un canje de 200 dólares

En medio de la polémica, en el ciclo mostraron las capturas de pantalla de la conversaciones entre Nora Colosimo y la mujer que la acusa de haber cobrado 200 dólares por un canje que nunca habría cumplido. En los mensajes, la denunciante le reclama a la mamá de Wanda Nara por no haber publicado el video que, según aseguró, habían acordado previamente.

El primer reclamo fue el 31 de enero, cuando la mujer le preguntó cuándo subiría el reel a Instagram. Lejos de negar el compromiso, Nora explicó que necesitaba más tiempo porque tenía otros trabajos pendientes. "Tengo que esperar un poco más, porque se me encima con trabajos pagos", respondió y agregó: "Tranquila que no me olvidé".

Sin embargo, las semanas pasaron y la publicación seguía sin aparecer. El 20 de febrero, la mujer volvió a escribirle, esta vez con un tono mucho más contundente: "Finalmente ha pasado un mes desde nuestro encuentro y nunca subiste el video por el cual te pagué. Es una pena", expresó.