La prima de Thiago Medina rompió el silencio tras denunciarlo por abuso: "Él pidió perdón llorando" Después de realizar la denuncia por abuso sexual contra el exparticipante de Gran Hermano, la joven de 19 años habló con Ángel de Brito y reveló detalles de los hechos que investiga la Justicia. Agregar C5N en









La prima del exhermanito reveló detalles del presunto abuso sexual.

Iara Agustina Ledesma rompió el silencio y amplió su testimonio tras denunciar por abuso sexual a su primo, el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina. Según su relato, el hecho ocurrió mientras ella tenía 12 años y él 17.

Mediante una videollamada con Ángel de Brito, Iara comenzó a narrar el hecho. "Yo estaba acostada en mi pieza y Thiago estaba con mi hermano, estaban jugando a los juegos. Él viene, se mete a mi cama y me empieza a tocar", reveló.

"Yo no lo conté en ese momento porque me dijo que se iba a armar mucho quilombo en la familia. Yo me callé un montón de tiempo, hasta los 15, que lo pude contar, porque estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza. Se lo contamos a la familia de él, cuando fuimos a la casa estaban Brisa, Thiago y el papá. Y los dos hermanos más chicos", reveló sobre el día que se animó a contarlo por primera vez.

IARA, LA PRIMA DE THIAGO MEDINA: "Pidió llorando que lo perdonen"



137 - Línea de ayuda a víctimas de violencia familiar o sexual y/o grooming



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/TycCjsgpdp — América TV (@AmericaTV) August 1, 2026 Además, aseguró que el exhermanito reconoció el abuso y que pidió perdón: "Thiago llamó a mi mamá, que es su madrina, a la pieza y le dijo que, por favor, lo perdone. Ella le dijo que no lo podía perdonar. Brisa, que estaba conmigo, me dijo: 'Prima, yo voy a estar con vos. Te voy a apoyar'. Después vino Camila, unos días después vino, y les empezó a llenar la cabeza, diciéndoles que era todo mentira. En el barrio todos lo saben. Los amenazaban con contar lo que había pasado conmigo".

De Brito le preguntó qué quería que suceda tras hacerlo público, a lo que ella respondió: "No sé si va a ir preso o qué, pero que sepan qué clase de persona es. Porque tiene dos hijas y no me gustaría que les pase lo mismo. Yo no tengo miedo, pero me pongo mal por lo que pasa, que digan que estoy mintiendo. Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento", expresó conmovida.