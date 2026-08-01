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La prima de Thiago Medina rompió el silencio tras denunciarlo por abuso: "Él pidió perdón llorando"

Después de realizar la denuncia por abuso sexual contra el exparticipante de Gran Hermano, la joven de 19 años habló con Ángel de Brito y reveló detalles de los hechos que investiga la Justicia.

La prima del exhermanito reveló detalles del presunto abuso sexual.

La prima del exhermanito reveló detalles del presunto abuso sexual.

Iara Agustina Ledesma rompió el silencio y amplió su testimonio tras denunciar por abuso sexual a su primo, el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina. Según su relato, el hecho ocurrió mientras ella tenía 12 años y él 17.

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Mediante una videollamada con Ángel de Brito, Iara comenzó a narrar el hecho. "Yo estaba acostada en mi pieza y Thiago estaba con mi hermano, estaban jugando a los juegos. Él viene, se mete a mi cama y me empieza a tocar", reveló.

"Yo no lo conté en ese momento porque me dijo que se iba a armar mucho quilombo en la familia. Yo me callé un montón de tiempo, hasta los 15, que lo pude contar, porque estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza. Se lo contamos a la familia de él, cuando fuimos a la casa estaban Brisa, Thiago y el papá. Y los dos hermanos más chicos", reveló sobre el día que se animó a contarlo por primera vez.

Además, aseguró que el exhermanito reconoció el abuso y que pidió perdón: "Thiago llamó a mi mamá, que es su madrina, a la pieza y le dijo que, por favor, lo perdone. Ella le dijo que no lo podía perdonar. Brisa, que estaba conmigo, me dijo: 'Prima, yo voy a estar con vos. Te voy a apoyar'. Después vino Camila, unos días después vino, y les empezó a llenar la cabeza, diciéndoles que era todo mentira. En el barrio todos lo saben. Los amenazaban con contar lo que había pasado conmigo".

De Brito le preguntó qué quería que suceda tras hacerlo público, a lo que ella respondió: "No sé si va a ir preso o qué, pero que sepan qué clase de persona es. Porque tiene dos hijas y no me gustaría que les pase lo mismo. Yo no tengo miedo, pero me pongo mal por lo que pasa, que digan que estoy mintiendo. Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento", expresó conmovida.

Qué dice la denuncia abuso sexual contra Thiago Medina

La información fue revelada por la periodista Pilar Smith en LAM, donde avanzó con la información y leyó parte del documento que corresponde a la denuncia. "Cuando tenía 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", reveló.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2. Además, intervino la Secretaría de La Mujer de La Matanza.

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