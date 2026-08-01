Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

Antes de convertirse en una gran figura de la pantalla, transitó una etapa profesional muy distinta que marcó su vida.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine argentino, Diego Peretti construyó una sólida carrera en un ámbito completamente diferente. El actor se recibió de médico, se especializó en psiquiatría y llegó a ejercer durante varios años antes de tomar una decisión que cambiaría para siempre su vida profesional.

Peretti estudió en la Facultad de Medicina de la UBA y realizó cuatro años de residencia en el Hospital Castex de San Martín para formarse como psiquiatra. Más tarde trabajó durante dos años como jefe de residentes en el Hospital Argerich y luego integró un equipo de prevención de salud mental en Florencio Varela, mientras comenzaba a dar sus primeros pasos sobre los escenarios.

Durante esa etapa, el actor combinó la exigencia de la medicina con el teatro independiente y sus primeras oportunidades en televisión. "No dormía" , recordó en una entrevista en el programa televisivo Otro día perdido. "Vivía solo, era muy responsable con los pacientes y a la vez hacía teatro independiente, de ahí me llamaron para hacer Zona de riesgo". A pesar del ritmo intenso, aseguró que fue una época "muy feliz" .

La rutina llegó a ser tan exigente que hubo semanas en las que apenas podía descansar. "Tenía la grabación de Poliladron, la filmación de una película y la residencia de psiquiatría" , contó. Incluso explicó que aprendió a dormir apenas encontraba unos minutos libres y recordó que salía del Hospital Castex para viajar hasta el Teatro del Pueblo, regresando a su casa de madrugada antes de volver al hospital pocas horas después.

Con el paso del tiempo, Diego Peretti comprendió que debía elegir entre dos profesiones que ya eran incompatibles. El crecimiento de su carrera artística hizo cada vez más difícil sostener el consultorio y finalmente decidió dejar la medicina de manera gradual para dedicarse por completo a la actuación.

"No fue fácil ni algo abrupto. Los pacientes con los que yo trabajaba suelen ver al médico como alguien supremo, así que el período de despedida y derivación a otros colegas fue paulatino", explicó. Además, reconoció cuál fue el motivo principal de su decisión: "Comprendí que me interesa mucho más el discurso artístico que el científico". Con el correr de los años, el actor incluso dio de baja su matrícula profesional, luego de descubrir un inconveniente administrativo por no haber abonado ese trámite durante mucho tiempo. También descartó cualquier posibilidad de regresar a la psiquiatría, incluso si algún día dejara de actuar.

El actor interpretó a un psiocólogo en la serie En Terapia. SensaCine

En la ficción, Diego Peretti también pudo volver a vincularse con la profesión que ejerció durante años cuando interpretó al psicólogo Guillermo Montes en la serie En terapia, emitida por la Televisión Pública. Gracias a su formación como psiquiatra, el actor logró construir un personaje con gran naturalidad y profundidad, en una producción que fue premiada en múltiples ocasiones.

En el plano artístico, consolidó una carrera con recordados trabajos en televisión, cine y teatro. Entre sus producciones más destacadas aparecen Los Simuladores, Tiempo de Valientes (donde también interpretó a un psicoanalista), No sos vos, soy yo, El robo del siglo, El Reino y Wakolda, entre otras, que lo posicionaron como uno de los intérpretes más prestigiosos del país.