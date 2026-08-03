Máxima preocupación en Gran Hermano: un participante se descompensó Un imprevisto de salud durante los ensayos dentro de la casa encendió las alarmas de la producción y mantuvo en vilo a los espectadores. Agregar C5N en









Un participante sufrió una problema de salud en la casa más famosa. Redes sociales

Una jornada de mucha tensión se vivió en el interior de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe tras un imprevisto de salud. Todo ocurrió mientras los concursantes practicaban la rutina de baile que exhibirán este domingo en el certamen. La situación tomó por sorpresa a los participantes en pleno ensayo y desató una gran alarma entre los espectadores que seguían el minuto a minuto de la transmisión en directo.

En medio de las pasadas de la prueba, las imágenes mostraron a Emma Vich visiblemente afectado y tocándose el rostro con muecas de malestar. A los pocos segundos, el joven sufrió una clara descompensación que obligó a la inmediata intervención de los demás jugadores. Rápidamente, el grupo lo recostó sobre el suelo y le elevó las extremidades inferiores para socorrerlo ante lo que aparentaba ser una repentina baja de presión.

Ante la gravedad del momento, la producción decidió cortar de forma inmediata el streaming en vivo y suspender la emisión de las cámaras internas. Siguiendo los protocolos habituales del formato para estos casos, el participante fue trasladado hacia un sector privado del estudio para ser atendido y evaluado en detalle por el equipo médico del reality. El hermetismo reinó durante un largo período, generando dudas sobre su continuidad.

Con el correr de la jornada, la incertidumbre creció dentro de la convivencia. Juanicar y Yanina Zilli debatieron sobre la salud de su compañero y esta última lanzó un tajante pronóstico: “No va a volver, ya te lo digo. No sé, no lo veo, para mí no”. Pese a los presagios negativos, Vich logró estabilizarse por completo con la asistencia médica y, para tranquilidad de todos, pudo reencontrarse con el resto del grupo dentro de la casa.

Quién se puede ir de Gran Hermano este lunes 3 de julio A muy poco de que comience una nueva gala de eliminación, las consultas efectuadas por las comunidades de seguidores empezaron a exhibir un rumbo sumamente claro. Entre las mediciones de mayor consulta en la red social X se ubica la encuesta llevada a cabo por el perfil especializado GH Encuestas, una plataforma que acostumbra reflejar el pulso del público en las vísperas de cada placa. De acuerdo con este relevamiento, la jugadora con el panorama más desfavorable para abandonar el certamen es Solange Abraham.

Las cifras dadas a conocer delinearon un escenario muy contundente en la antesala de la definición: Solange Abraham encabeza holgadamente con el 62,9% de los sufragios, secundada por Steffany "Campanita" Pereira con un 33,3%, mientras que Alejandra Majluf se ubica en el último escalón con un 2,1%. Este marcado margen posiciona a la tucumana en la zona más crítica del voto telefónico negativo, ubicándose al frente de las preferencias del público para ser la próxima expulsada de la competencia. De sostenerse este rumbo dentro de las votaciones formales, Solange Abraham se transformaría en la nueva eliminada de Gran Hermano en la emisión de este lunes 3 de agosto. De todas maneras, la definición oficial recién se revelará durante la transmisión en directo por Telefe, teniendo en cuenta que las consultas en las plataformas digitales actúan como referencias y no guardan un carácter vinculante en el resultado final del programa.