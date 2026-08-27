Esteban Lamothe cruzó a Milei por difundir una foto falsa suya: "Si me lo cruzo..."

Esteban Lamothe volvió a encender la polémica por la fotografía que difundió Javier Milei en redes sociales, atacándolo y que era una foto falsa. "Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle", sentenció.
Por la polémica foto editada en redes sociales, Esteban Lamothe tildó de "cobarde" a Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias sociales. "Que le pida perdón a la gente y a los jubilados", reclamó.
Esteban Lamothe volvió a encender la polémica por la fotografía que difundió Javier Milei en redes sociales, atacándolo y que era una foto falsa. "Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle", sentenció.
Durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, en Bondi Live, el actor de Secreto en la montaña recordó el episodio de una foto editada que hizo circular el mandatario en X, posteo que recibió más de 500 mil “Me gusta”, según los datos de la propia red social.
Lamothe aseguró que sigue enojado por el comportamiento digital del mandatario que ataca a distintos sectores de forma "cobarde" en vez de decir las cosas cara a cara.
El artista le restó importancia al conflicto individual y aseguró que ya no espera disculpas de Milei. Por el contrario, desvió su atención hacia la crisis socioeconómica que atraviesan los argentinos: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a los que están tristes por el momento que vive el país".
Durante las discusiones por los fondos del INCAA, el presidente Javier Milei compartió en redes una imagen editada de Esteban Lamothe con la leyenda "Basta Milei" escrita en la palma de su mano, acompañada por el texto "las manos que piden subsidio". La foto resultó ser falsa: la imagen original pertenecía a la campaña Manos por la Identidad (organizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 2020), donde el actor exhibía en su mano su nombre real, "Raúl Esteban", para concientizar sobre la búsqueda de los nietos apropiados en la dictadura.