Esteban Lamothe cruzó a Milei por difundir una foto falsa suya: "Si me lo cruzo..." Por la polémica foto editada en redes sociales, Esteban Lamothe tildó de "cobarde" a Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias sociales. "Que le pida perdón a la gente y a los jubilados", reclamó. Agregar C5N en









El actor reavivó la polémica por la foto editada que difundió el Presidente en redes y lo tildó de "cobarde". Redes sociales

Esteban Lamothe volvió a encender la polémica por la fotografía que difundió Javier Milei en redes sociales, atacándolo y que era una foto falsa. "Lo cagaría a piñas si me lo cruzo en la calle", sentenció.

Durante una entrevista en El Ejército de la Mañana, en Bondi Live, el actor de Secreto en la montaña recordó el episodio de una foto editada que hizo circular el mandatario en X, posteo que recibió más de 500 mil “Me gusta”, según los datos de la propia red social.

Lamothe aseguró que sigue enojado por el comportamiento digital del mandatario que ataca a distintos sectores de forma "cobarde" en vez de decir las cosas cara a cara.

ESTEBAN LAMOTHE FUERTE CONTRA MILEI: “SI ME LO CRUZO LO CAGO A PIÑAS” pic.twitter.com/FHTfldAeiB — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 27, 2026 El artista le restó importancia al conflicto individual y aseguró que ya no espera disculpas de Milei. Por el contrario, desvió su atención hacia la crisis socioeconómica que atraviesan los argentinos: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a los que están tristes por el momento que vive el país".