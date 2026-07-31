Nuevo golpe a Rosalía: la gente le hizo sentir el rigor en Buenos Aires

La artista española arribó al país y permaneció resguardada tras la controversia mundialista. Expectativa por la respuesta del público durante sus presentaciones.

La cantante llegó a Argentina en medio del revuelo tras su reacción posterior a la final del Mundial.

La llegada de Rosalía a Buenos Aires quedó envuelta en un escenario muy diferente al que suele acompañar a las grandes estrellas internacionales. La cantante española aterrizó en un vuelo privado procedente de Chile para iniciar una serie de cuatro conciertos en el Movistar Arena, pero en las puertas del Hotel Four Seasons el recibimiento fue llamativamente escaso.

En el lugar predominó la presencia de periodistas, camarógrafos y móviles de televisión, mientras que la cantidad de seguidores fue muy reducida, una postal que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. El bajo nivel de convocatoria se produjo pocos días después de la controversia generada por una publicación de la artista relacionada con la final del Mundial 2026 , contenido que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una provocación hacia la Selección Argentina .

Tras la reacción negativa, Rosalía eliminó la publicación y difundió un mensaje de disculpas, asegurando que nunca buscó ofender al público argentino y que compartió el contenido únicamente porque sonaba una de sus canciones. Sin embargo, el episodio continuó generando repercusiones en las redes sociales y entre parte del público local.

Durante toda la jornada, la artista optó por mantener un perfil muy bajo . No realizó apariciones públicas, evitó salir del hotel y tampoco mantuvo contacto con la prensa ni con los pocos fanáticos que permanecieron en el lugar. La decisión fue interpretada por distintos medios como una estrategia para reducir la exposición mientras continúa la polémica, especialmente en la previa de sus presentaciones en la capital argentina.

Pese al clima tenso, los cuatro recitales continúan confirmados y la expectativa ahora está puesta en la respuesta del público dentro del Movistar Arena. Mientras algunos seguidores mantienen intacto su respaldo, otros continúan cuestionando a la cantante por el episodio ocurrido tras la final mundialista. En paralelo, figuras como Lali y Cecilia Roth salieron públicamente a defender a la artista española, sosteniendo que las disculpas fueron sinceras y que la controversia no debería eclipsar su carrera musical.

Rosalía y Bizarrap podría estar preparando una sesión

En medio del revuelo por su llegada a la Argentina, comenzó a tomar fuerza una versión que entusiasma al mundo de la música: una posible colaboración entre Rosalía y Bizarrap. Aunque ninguno de los dos artistas confirmó oficialmente el proyecto, una serie de coincidencias publicadas en sus redes sociales disparó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente instalaron la posibilidad de una futura Bzrp Music Session.

Rosalía pasó sus días en la nieve en Chile. Instagram @rosalia.vt

La principal pista surgió luego de que Rosalía compartiera imágenes de su reciente paso por Chile, donde apareció un rosario como parte de su estética. Horas más tarde, Bizarrap publicó fotografías desde un estudio de grabación en Buenos Aires mostrando un micrófono del que también colgaba una camándula. La similitud entre ambos elementos fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a relacionar ambas publicaciones como parte de una campaña de expectativa cuidadosamente diseñada.

Las especulaciones también encuentran respaldo en la identidad visual del álbum LUX, trabajo en el que Rosalía desarrolló una fuerte estética vinculada a símbolos religiosos, referencias celestiales y objetos litúrgicos presentes tanto en sus fotografías promocionales como en la puesta en escena de sus conciertos. Ese universo artístico coincide con el detalle mostrado por Bizarrap, productor reconocido por utilizar pistas visuales y mensajes enigmáticos antes de anunciar cada una de sus colaboraciones.

Bizarrap posteó historias con un micrófono en el estudio de grabación. Instagram @bizarrap

Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una grabación conjunta. Sin embargo, el hecho de que ambos artistas se encuentren en Buenos Aires, sumado a las publicaciones casi simultáneas y al estilo de promoción característico de Bizarrap, mantiene viva la ilusión de los seguidores.