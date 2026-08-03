Destrozó todo: La Joaqui reveló qué es lo que le molestó tras la separación con Luck Ra

La Joaqui siguió dando declaraciones luego de su separación con Luck Ra y dejó uno de los comentarios más fuertes al referirse a las críticas que recibió como madre . La cantante habló en Infama y fue directa al señalar qué fue lo que realmente la ofendió en medio de semanas de rumores y versiones cruzadas sobre el final de la relación.

Lejos de mostrarse totalmente recuperada, La Joaqui reconoció que todavía atraviesa el duelo por el cierre de esta etapa. "El amor es un duelo, no una recuperación. Es aceptar que se termina una etapa y empieza otra", expresó, dejando en claro que el proceso está lejos de haber concluido.

También contó que encontró en la terapia una herramienta clave para transitar este momento sin caer en la crueldad que a veces genera el dolor: "Es un gesto lógico de una persona de mi edad. Sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Yo no quiero ser esa clase de persona. Quiero ser amable y hablar siempre desde el amor, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta".

Sorprendió también por el tono conciliador que eligió al referirse a Luck Ra, en un contexto donde muchos esperaban reproches. "Es más rentable que haya un caos o que las dos partes se odien, pero no tengo nada malo para decir de Facu. Me parece injusto que, por ser honesto, lo fulminen. Él está tomando una decisión para ser feliz y es justo que pueda ser feliz de la manera que necesita", afirmó, dejando en claro que decidió no entrar en una guerra mediática con su expareja.

Pese a eso, hubo un tema puntual que logró quebrar ese tono tranquilo y se trata de las críticas vinculadas a sus hijas y al rol que ocupó Luck Ra en la crianza de ellas.

La confesión de La Joaqui sobre lo que le molesta

La cantante fue muy clara al defender su rol como madre y al desmentir cualquier insinuación sobre sus intenciones a la hora de elegir pareja. "Me duele que hablen de mis hijas. Nunca cargué a nadie con la responsabilidad de mis hijas. Facu es el primer novio mío con el que conviven mis nenas. Jamás le pedí a un hombre que cuidara de mis hijas, que las llevara al colegio o que les pagara la obra social. Siempre me hice responsable de ellas", explicó, marcando distancia de cualquier versión que sugiriera lo contrario.

Lo que realmente la ofendió fue la idea de que buscaría una pareja para que se hiciera cargo de responsabilidades que ella misma asumió desde siempre. "Me ofende que se insinúe que busco a alguien para hacerse cargo de responsabilidades que asumí yo. Jamás haría eso", comentó.

Por último, la artista descartó de plano cualquier posibilidad de iniciar un nuevo vínculo en el corto plazo, priorizando el respeto por lo que todavía siente. "No quiero conocer a nadie. Es por respeto al amor que siento. Yo siento un amor genuino y sincero, y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos", cerró, confirmando que el proceso de duelo por esta relación sigue en curso.