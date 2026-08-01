La tajante frase de Luck Ra sobre La Joaqui: "Ya no estaba el amor..."

El cordobés rompió el silencio luego de la ruptura con la cantante y explicó los motivos por los que tomó la decisión.

En medio de todo el escándalo entre Luck Ra y La Joaqui, Ángel de Brito reveló la conversación que tuvo con el cordobés, quien le filtró toda su verdad. Tal y como hizo La Joaqui en Luzu TV, contó los detalles que lo llevaron a esta decisión. “Ya no estaba el amor de antes”.

El conductor de LAM detalló: "Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes a pesar de lo bien que habló la Joaqui de él. Está un poco enroscado con eso".

"Confirmó todo lo que dijimos acá: que él decidió terminar la relación porque no quería que empeore, que estaban bien pero que se dio cuenta de que no iba para más. Alguien está metiendo fichas. Los separados cuentan la misma versión, pero por atrás aparecen otros cuentos", indicó.

Y luego leyó los mensajes que le mandó el músico: " Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor estirando algo que yo sentía que no iba para mí, aunque la quería".

"No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas obviamente, las amo a las nenas. No había ningún conflicto de esa naturaleza". Y sobre Tuli Acosta, aseguró que no pasó nada y sobre la Joaqui sumó: "Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz".

Destrozada: filtraron una foto de La Joaqui llorando tras separarse de Luck Ra

Una foto tomada en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid muestra a La Joaqui completamente angustiada y llorando, horas después de que que terminara la relación con Luck Ra luego de dos años juntos. La imagen se viralizó rápidamente por redes sociales conmoviendo a los seguidores de la cantante que ya venían siguiendo los detalles de la ruptura.

La separación se produjo hace tres semanas, cuando ella viajó a Madrid a visitarlo. El cantante cordobés se instaló en esa ciudad por proyectos musicales y fue en ese lugar donde el vínculo llegó a su fin. La artista esperó el miércoles por la noche a la salida de Luzu TV, rodeada de medios que la esperaban para escuchar su versión de los hechos.

"Ya estoy en mis 30, quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, no lo vuelve un villano", explicó La Joaqui ante los periodistas, sintetizando la diferencia de tiempos que terminó con la relación. Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la madurez con la que procesó el final del vínculo.

La cantante también hizo un comunicado en sus redes en el que confirmó la separación y dejó en claro que fue una decisión tomada sin terceros de por medio y sin conflictos: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares".