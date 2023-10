Gandolfo Redes sociales

Sin embargo, la modelo se tomó el trabajo de negar los rumores con la misma foto: “Chicos... No me separé... No me mudo... Es solo viajar con dos bebés a la otra punta del mundo con días de 15 grados y otros de 30...”. La referencia es porque hace dos meses nació su segundo hijo llamado Theo, la primera fue Nina que ya tiene dos años.

Eso aclaró la situación y, respecto a la imagen que subió con un familiar se trata una forma de expresar lo que extra a sus seres queridos, producto de su estadía en Italia.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo Redes sociales

La Conmebol oficializó que Argentina-Uruguay se jugará en la Bombonera

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol oficializó este miércoles que el partido entre la Selección argentina y Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se jugará en la Bombonera en lugar del Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó sus dos encuentros como local en el estadio de River: 1-0 a Ecuador con un golazo de Lionel Messi y 1-0 a Paraguay con un tanto de Nicolás Otamendi. El campo de juego fue elogiado por el cuerpo técnico y los futbolistas, aunque no podrá utilizarse para el jueves 16 de noviembre a las 21 debido a que están programados una serie de recitales.

La medida no fue recibida con agrado por el cuerpo técnico y sus dirigidos, aunque no por el hecho de ir a Córdoba, sino por tener que realizar un viaje más en esta complicada ventana de fecha FIFA, en la que enfrentará a los dos equipos más fuertes de las Eliminatorias: el mencionado Uruguay y Brasil. Por esa razón, se modificó el escenario y se eligió a la Bombonera.