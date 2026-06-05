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Araceli González estaría en crisis con su pareja: a qué se debe y por qué involucran a Adrián Suar

Una serie de versiones sobre una de las parejas más consolidadas del espectáculo volvió a instalar interrogantes sobre su presente.

Araceli González y Fabián Mazzei no estarían atravesando un buen momento como pareja.

Araceli González y Fabián Mazzei no estarían atravesando un buen momento como pareja.

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  • El acercamiento público entre Araceli González y Adrián Suar desató rumores de crisis con Fabián Mazzei.
  • Aseguraron que la pareja atraviesa un período de distanciamiento y tensión.
  • A Mazzei le habría molestado la cercanía de Araceli con su expareja y algunas actitudes mediáticas de la actriz.
  • Araceli González desmintió la crisis y afirmó que solo existen diferencias laborales.

Los rumores de una posible crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei comenzaron a circular con fuerza en los últimos días luego del acercamiento de la actriz a Adrián Suar, su ex pareja y padre de su hijo Tomás Kirzner. La reconciliación entre ambos quedó expuesta públicamente durante el estreno de la obra Sottovoce, protagonizada por el productor, donde compartieron un cálido reencuentro después de años de distanciamiento. A partir de ese momento, distintas versiones señalaron que el vínculo habría generado malestar en la pareja de Araceli.

El hijo de los famosos se mostró sorprendio por la reconciliación.
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Hace casi veinte años, Araceli González y Fabián Mazzei mantienen una relación de pareja que los ha consolidado como uno de los vínculos más sólidos del ambiente. Sin embargo, en el último tiempo habrían atravesado un momento de tensión, que se habría intensificado a partir del reencuentro de la actriz con su ex pareja, Adrián Suar, lo que habría generado nuevas fricciones entre ambos.

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Araceli González junto a sus hijos y Adrián Suar.

Araceli González junto a sus hijos y Adrián Suar.

En el programa LAM, Pepe Ochoa aseguró que la pareja atraviesa un momento de distancia. “No están bien como pareja, están distanciados. Si bien viven juntos en su casa de Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo, sobre todo a Fabián, el acercamiento de Araceli con Adrián”, expresó el panelista al aire.

Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando Araceli González

Las versiones sobre una posible crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei tomaron fuerza en los últimos días a partir del acercamiento de la actriz con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo, con quien se mostró públicamente durante el estreno de "Sottovoce”. Ese reencuentro habría reactivado especulaciones sobre el estado actual de la relación. En ese marco, se indicó que la pareja, que lleva casi veinte años junta y es considerada una de las más estables del ambiente artístico, estaría atravesando un período de tensión que se habría visto intensificado por esta nueva cercanía entre Araceli y Suar.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, señaló que la relación está atravesando un momento de conflicto. “Hay algo que a Fabián le duele mucho y son las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas”, sostuvo. En este sentido, el periodista también recordó una de las apariciones televisivas de la actriz que habría impactado en su entorno, haciendo referencia al momento en que Araceli se quebró emocionalmente durante una entrevista en La noche de Mirtha Legrand, un episodio que generó repercusión por su carga emotiva y por el contexto en el que habló de su vida personal.

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Fabián Mazzei, pareja de Araceli.

Fabián Mazzei, pareja de Araceli.

En este contexto, Ochoa sostuvo que Fabián Mazzei se sentiría incómodo dentro de la situación actual. Según el panelista, el actor supo tener un rol destacado en la ficción argentina durante su paso por Polka, donde llegó a ocupar lugares protagónicos, pero con el tiempo habría perdido ese espacio. Además, señaló que la relación está cada vez peor. En ese sentido, también mencionó que Flor Torrente, hija de Araceli, habría intervenido en el último tiempo para ayudar a recomponer la relación entre ambos.

Ante estas versiones, Araceli González salió a aclarar la situación y negó que exista una crisis con Fabián Mazzei. Explicó que, más allá de las discusiones habituales que pueden surgir al compartir proyectos laborales, no hay un conflicto en la relación de pareja. En ese sentido, remarcó que se trata de diferencias propias del trabajo en común y no de un distanciamiento sentimental. Además, destacó que Mazzei tuvo un rol importante al impulsar el entendimiento con Adrián Suar, contribuyendo a que se recompusiera el vínculo entre ambos.

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