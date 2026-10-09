Un exparticipante de MasterChef habló tras estar un mes internado en grave estado: "Una segunda oportunidad" Después de pasar 30 días internado en estado delicado, el cocinero recibió el alta médica y recurrió a su red social para compartir un emotivo video en el que expresó su emoción por volver a casa. Agregar C5N en









El duro relato de un exparticipante del reality conmovió a sus seguidores.

Antonio López, exparticipante de MasterChef, recibió el alta médica después de permanecer casi un mes internado y reapareció en sus redes sociales con un conmovedor mensaje en el que reveló el difícil momento de salud que atravesó. El cocinero salteño aseguró que estuvo al borde de la muerte y que ahora tiene una segunda oportunidad para seguir adelante.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial, López se mostró frente a sus seguidores y contó cómo se encuentra después de varias semanas de incertidumbre. "Les quiero comentar que volví a la vida después de casi un mes internado. Estuve a punto de tocar el arpa, muy enfermo. Tengo una segunda oportunidad de vida", expresó, visiblemente movilizado por lo ocurrido.

Sin embargo, uno de los momentos más estremecedores de su relato llegó cuando confesó que temió por su vida y que su estado de salud había llegado a ser crítico. "Hace unos días no la iba a contar, seguramente", reconoció, dejando en evidencia la gravedad de la situación que atravesó.

View this post on Instagram Si bien el exparticipante del concurso de cocina no brindó mayores detalles sobre el diagnóstico que motivó su internación, dejó en claro que la enfermedad tuvo un fuerte impacto en su vida: "Finalmente volví a donde todo empezó. Lamentablemente no soy la misma persona".

"Esta enfermedad me lastimó muchísimo, me dejó con problemas para caminar, para ver, así que poco a poco tengo que volver a empezar", confesó al referirse a las consecuencias que le dejó este delicado episodio de salud.

Antonio López participó en MasterChef Argentina en el año 2023. Qué fue de la vida de Antonio López tras su paso por MasterChef Antonio López se hizo conocido por su participación en MasterChef, donde logró destacarse con platos tradicionales del norte argentino. Durante su paso por el programa, conquistó al jurado con sus preparaciones y su historia personal. Después de su experiencia en televisión, el cocinero decidió continuar su carrera gastronómica y apostó por un emprendimiento propio en la ciudad de Salta, donde desarrolla su actividad profesional.