Escándalo con Romina Uhrig: la acusan de usar un certificado de discapacidad

Tras la grave denuncia que la dejó en el centro de la polémica, comenzó a circular un supuesto (CUD) a su nombre. Lejos de quedarse callada, la ex Gran Hermano salió con los tapones de punta en sus redes sociales y se defendió.

La ex Gran Hermano Romina Uhrig volvió a quedar en el centro de la polémica, tras la aparición de un certificado de discapacidad a su nombre. Este nuevo escandalo se origino tras la grave acusación presunta estafa que lanzó Bambi Bello , el mendocino que participó de Gran Hermano y que decidió romper el silencio para exponer el conflicto que mantiene con la exdiputada.

Todo comenzó cuando Bambi reveló en el programa de Yanina Latorre que Uhrig habría comprado un auto de alta gama y lo habría puesto a su nombre . Según su relato, comenzaron a llegarle multas de tránsito a su nombre y que la exparticipante del reality no pagaba. Además, aseguró que tampoco se habría hecho cargo de la patente del vehículo.

Sin embargo, la acusación más delicada llegó cuando Bello denunció que Romina se habría aprovechado de su condición de discapacidad para obtener beneficios económicos . Según explicó, la exdiputada habría utilizado su Certificado Único de Discapacidad (CUD) para evitar pagar los peajes. El ex Gran Hermano tiene hipoacusia bilateral leve, una condición que afecta su capacidad auditiva.

Está denuncia, expuso un presunto certificado de discapacidad a nombre de Romina. En este contexto, Pablo Layus confirmó que es falso. “Ese certificado que está circulando no es real. No tiene como propiedad a Romina Uhrig, está a nombre de otra persona. No figuran los datos de Romina”.

Sin embargo, el periodista de Primicias Ya aclaró: “ Ahora, si después ella a este certificado después lo falsificó o hizo algo con eso, ya es otro tema. Pero Romina no está recibiendo por parte del Estado un certificado de discapacidad”.

Frente a esto Marina Calabró, la conductora del ciclo, agregó: "La duda no es si es trucho o no, porque es trucho. La duda es si ella lo usaba. Estoy en comunicación con Nico Pizzi, el periodista de La Nación que dio la información y me dice: “El certificado lo usaban. Una persona manejaba, la llevaba a todos lados. Puede que haya truchado el certificado de otra persona, pero que lo usaba, lo usaba”.

Romina Uhrig se defendió en las redes

Con un extenso descargo, Romina trató de desestimar la versión que sostienen que ella usa certificado de discapacidad: "Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad.

Romina Uhrig se defendió en redes.

Luego compartió otro documento para desmentir lo trascendido en medio del escándalo que se originó con Bambi. "También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”, aseveró.

También, en la captura de pantalla que compartió la panelista de Georgina Barbarrosa, se puede leer que había abonado $994,15 por haber pasado por el peaje de Ituzaingó el 5 de octubre a las 15.48.