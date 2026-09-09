Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, PNC y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 10 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 10 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones mínimas; Asignaciones Familiar por Hijo, Universal por Hijo, por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 2.
ANSES: Asignación Por Embarazo
El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden cobrar hasta el 9 de octubre, sin importar la terminación de DNI.
ANSES: Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir este jueves sus montos de agosto con DNI terminado en 4 y 5.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de agosto con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.