Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, PNC y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 10 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 10 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones mínimas; Asignaciones Familiar por Hijo, Universal por Hijo, por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 9 de septiembre

El organismo detalló que podrán cobrar este jueves los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 2.

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo , con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre.

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre .

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden cobrar hasta el 9 de octubre, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir este jueves sus montos de agosto con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de agosto con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.