9 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, PNC y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 10 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 10 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones mínimas; Asignaciones Familiar por Hijo, Universal por Hijo, por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad; Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 2.

ANSES: Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este jueves 10 de septiembre.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden cobrar hasta el 9 de octubre, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir este jueves sus montos de agosto con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de agosto con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.

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