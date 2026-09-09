9 de septiembre de 2026 Inicio
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Con actuaciones clave de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó 2-1 al Atlético de Madrid

El delantero asistió a Marcos Llorente para el 1-0 del equipo de Simeone, mientras que el mediocampista marcó el gol de la remontada para el conjunto inglés en Anfield, en una noche con sello argentino.

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Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League. 

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League. 

X: @SC_ESPN

Liverpool derrotó 2-1 al Atlético de Madrid este miércoles en Anfield, por la primera fecha de la Champions League, en un partido que tuvo a los argentinos Julián Álvarez y Alexis Mac Allister como protagonistas: el delantero ex River dio una asistencia para el 1-0 y el mediocampista ex Boca convirtió el tanto decisivo.

Lautaro Martínez junto a Julián Álvarez.
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El "Araña" fue titular por primera vez en la temporada europea con el conjunto de Diego Simeone, luego del conflicto que protagonizó durante el mercado de pases por su intención de dejar el club y pasar al Barcelona, una situación que había puesto en duda su continuidad en el equipo español.

El cordobés respondió dentro de la cancha y a los 17 minutos recibió la pelota lejos del área, encontró un espacio a espaldas de la defensa y filtró un pase preciso para Marcos Llorente, quien definió ante Alisson para adelantar al Atlético en territorio inglés.

El delantero argentino también tuvo una chance individual para ampliar la diferencia antes del descanso, con un remate desde afuera del área que obligó a Alisson a realizar una gran intervención; sin embargo, Liverpool reaccionó y alcanzó el empate a través de Dominik Szoboszlai cerca del cierre de la primera etapa.

El equipo inglés logró la remontada apenas comenzó el segundo tiempo, cuando Alexis Mac Allister recibió dentro del área después de una jugada ofensiva y sacó un potente zurdazo que venció a Jan Oblak para establecer el 2-1 definitivo en Anfield.

El gol tuvo además un significado especial para el mediocampista argentino, quien atraviesa una situación particular en Liverpool porque el club todavía no le ofreció una renovación, aunque su contrato continúa vigente hasta 2028; antes del partido había asegurado que daría el máximo hasta el último día y concluyó: "Me entristece muchísimo".

Lautaro Martínez sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid: "No es fácil el momento"

El delantero Lautaro Martínez se refirió a la tensión entre su compañero de la Selección argentina Julián Álvarez y Atlético de Madrid, que se originó luego de que el atacante confirmara públicamente su intención de abandonar el Colchonero. La situación generó una catarata de insultos y silbidos de la hinchada contra el futbolista.

Martínez brindó una conferencia de prensa en la que destacó su relación con Álvarez y reconoció el delicado presente que atraviesa por el conflicto con Atlético de Madrid: "Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club".

Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección argentina.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección argentina.

En tal sentido, le transmitió su apoyo al exdelantero de River y elogió su desempeño. "Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo", expresó.

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