Murió el arquero de Islandia que había sido homenajeado antes del amistoso con la Selección argentina Ingvar Jónsson tenía 37 años y había sido diagnosticado con cáncer en mayo. En junio, durante la concentración en Auburn, sus compañeros posaron con una camiseta con su nombre para acompañarlo en el tratamiento, en la previa del duelo que el equipo de Lionel Scaloni ganó por 3-0. Por Agregar C5N en









Ingvar Jónsson disputó ocho partidos con la selección mayor de Islandia. Web

El arquero islandés Ingvar Jónsson murió a los 37 años, tras luchar contra un cáncer que le habían diagnosticado en mayo de este año. La Federación Islandesa de Fútbol confirmó su fallecimiento este jueves, una noticia que provocó conmoción en el fútbol de su país. Sus compañeros lo habían homenajeado en la previa a un partido frente a la Selección argentina.

El guardameta había dejado la actividad profesional cuando conoció el diagnóstico y comenzó un tratamiento de quimioterapia. Su club, Víkingur Reykjavík, comunicó la enfermedad y lo acompañó públicamente durante los meses en los que atravesó el proceso médico, con muestras de respaldo de sus compañeros, hasta confirmar la noticia.

El mensaje de la Asociación de Fútbol de Islandia tras la muerte del arquero Ingvar Jónsson. Instagram: /footballiceland Jónsson construyó una larga trayectoria en el fútbol islandés y también jugó en Noruega y Dinamarca, con pasos por Start, Sandnes Ulf, Sandefjord y Viborg, además de sus primeros años en Nyardvik y Stjarnan, club con el que fue campeón en 2014, antes de regresar en 2020 para incorporarse a Víkingur Reykjavík.

Con el seleccionado islandés disputó ocho encuentros y fue parte del grupo que viajó a Francia para la Eurocopa 2016. Aquella generación protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a Inglaterra en los octavos de final, con una victoria por 2-1 que sorprendió al mundo.

En cuartos de final, Islandia quedó eliminada tras perder 5-2 ante Francia, el equipo anfitrión, pero la campaña quedó entre las más recordadas de su historia futbolística, ya que Jónsson integró aquel plantel, aunque no disputó minutos durante la competencia, y el recorrido quedó en la memoria colectiva del país.

El arquero islandés Ingvar Jónsson murió a los 37 años tras ser diagnosticado con cáncer. Web Los títulos de Jónsson y el homenaje de sus compañeros en la previa a un partido frente a la Selección argentina En el plano local, el arquero conquistó cinco títulos de liga: uno con Stjarnan y cuatro con Víkingur, club con el que además levantó tres copas nacionales. Su último tramo de carrera estuvo ligado a la institución de Reikiavik, que lo despidió con un mensaje de profundo pesar. En junio de 2026, durante la concentración en Auburn, Alabama, los integrantes del seleccionado islandés le dedicaron un gesto de apoyo antes de enfrentar a Argentina: posaron para una fotografía con una camiseta que llevaba estampado el apellido del arquero y compartieron un mensaje de aliento en medio de su tratamiento médico. Ingvar Jónsson, el arquero islandés que recibió un homenaje antes de un partido frente a Argentina. Web