El astrólogo que acertó en el Mundial pronosticó qué pasará con Estudiantes en la final de la Libertadores Después de vaticinar correctamente varios resultados de la Selección argentina, Juan Cruz Sirius reveló qué posibilidades tiene el Pincha de levantar la quinta este sábado en Montevideo. Enfrente estará Palmeiras, que se ilusiona con ganar la cuarta. Por Agregar C5N en









Estudiantes y Palmeiras van por la gloria eterna: ¿a quién favorecen los astros?

"Miren al cielo, busquen una estrella y póngansela en el pecho", arengó Alejandro Sabella a los jugadores de Estudiantes de La Plata en julio de 2009, en la previa de la final de Copa Libertadores ante Cruzeiro que terminó con el cuarto trofeo continental para el Pincha. Ahora, un astrólogo anticipó si las estrellas también lo favorecerán este sábado a las 17, cuando enfrente a Palmeiras en Montevideo por el trofeo de la edición 2026.

Juan Cruz Sirius, quien vaticinó correctamente que la Selección argentina llegaría a las instancias finales del Mundial de Estados Unidos, entre otros resultados, dio a conocer su pronóstico para la final de la Libertadores. Para su análisis, se basó en las cartas astrales de los ciclos de ambos entrenadores: Alexander "Cacique" Medina (Estudiantes) y Abel Ferreira (Palmeiras).

"En este tipo de finales, lo más importante es cómo está aspectada la carta astral de los clubes, esto es fecha y hora precisa de fundación", explicó Sirius en su blog. Sin embargo, al no contar con esos datos exactos, decidió basarse "en las cartas astrales de los ciclos de los DT, ya que de ambos cuento con fecha y hora segura de debut".

Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores ante Palmeiras. "Esta herramienta astrológica no es tan fiable como la de los clubes, pero puede ayudar a acercarse al ganador. Según mis estadísticas de más de 15 años de estudio de la astrología deportiva, 7 de cada 10 veces el 'ciclo DT' mejor aspectado gana la final", señaló el astrólogo.

Qué pronostica la astrología para la final de la Copa Libertadores 2026 Según afirmó Sirius, del análisis de las cartas mensuales (revolución lunar) de cada entrenador surge que Medina llega "mejor aspectado" a la final en Montevideo, lo que inclinaría la balanza a favor de Estudiantes para quedarse con la Copa Libertadores 2026. "Me parece muy favorable y debería estar indicando una celebración para el ciclo Medina bajo el periodo en que está vigente esta carta", anticipó.