Carlos Tevez llevará a Fuerte Apache a los invitados de su partido despedida: "Que sepan de donde salí" El exfutbolista anunció que planea organizar "un partidito" en el barrio el 18 de diciembre y compartir costumbres argentinas antes de su homenaje, que se jugará el 20 de diciembre en La Bombonera. Por Agregar C5N en









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El exfutbolista Carlos Tevez anunció que planea llevar a Fuerte Apache a los invitados a su partido despedida el 18 de diciembre para disputar un picado en el barrio donde nació y se crió. La iniciativa se enmarca en la previa de su despedida oficial, prevista para el 20 de diciembre en La Bombonera.

Sobre la visita al barrio, el exdelantero señaló en diálogo con TyC Sports : "El 18 por ahí los llevo para jugar al barrio un partidito", y explicó su motivación: "Que sepan de donde salí, muchos a mí, tanto en Inglaterra, Italia o donde fui, me llamaban 'Apache'. No me llamaban ni 'Carlitos', ni Tevez ni nada. Siempre me llamaron 'Apache'".

Tevez también adelantó que la jornada incluirá propuestas ligadas a la cultura local para los visitantes del exterior. "También vamos a hacerles cosas argentinas: tomar mate, tomar vino, comer un asado a la estaca. Porque muchos no connocen Argentina, no saben de que se trata. Es para que sepan un poco de cultura", afirmó.

En relación con la organización del encuentro en el barrio, el exjugador advirtió sobre el tiempo de juego y las condiciones de salida del lugar. "Obviamente jugaremos 20 minutos. Sino después no podemos salir", puntualizó en la entrevista televisiva.

La despedida de Carlos Tevez: grandes figuras del deporte confirmaron su presencia en el homenaje El partido despedida de Tevez reunirá en La Bombonera a referentes del fútbol sudamericano y europeo, entre ellos Lionel Messi, quien confirmó su participación para su regreso al país tras el duelo de la Selección argentina ante Benin del 6 de octubre.

La lista de invitados confirmados también incluye a Sergio "Kun" Agüero, Martín Palermo, Rolando Schiavi, Franco Colapinto, Juan Martín del Potro, Río Ferdinand y Gianluigi Buffon. A esos nombres se suman otros futbolistas que aún podrían confirmar su asistencia al evento en el estadio de Boca. Entre los posibles invitados figuran Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo y Edwin Van der Saar.