No dura nadie: el impactante número de técnicos que dejaron sus cargos en el fútbol argentino en 2026 La inestabilidad laboral de los entrenadores volvió a quedar expuesta tras los recientes alejamientos de Darío Franco en Gimnasia de Mendoza y Diego Martínez en Huracán, acumulando 34 ciclos interrumpidos en la Liga Profesional. Por Agregar C5N en









Diego Martínez en Huracán y Darío Franco en Gimnasia (M) no seguirán la próxima temporada.

El cierre de la temporada 2026 en la Liga Profesional de Fútbol estuvo marcado por una nueva oleada de desvinculaciones tras la conclusión de los octavos de final del Torneo Clausura. Entre los movimientos más recientes, Darío Franco finalizó su etapa al frente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza luego de ser eliminado por Rosario Central, pese a haber alcanzado el objetivo de mantener la categoría en Primera División. Casi en paralelo, Diego Martínez acordó su salida de Huracán de común acuerdo con la dirigencia tras la derrota ante Instituto de Córdoba, concluyendo un ciclo de 37 partidos con un saldo de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

Con estas dos desvinculaciones producidas a fines de noviembre, la cifra total de entrenadores que dejaron su cargo a lo largo del año alcanzó las 34 interrupciones de ciclo en la máxima categoría del fútbol argentino. La estadística refleja una abrumadora rotación en los bancos de suplentes, condicionada por la urgencia de resultados inmediatos, la falta de paciencia y las constantes exigencias de clasificación a torneos internacionales o la pelea por evitar el descenso.

Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club.



Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/3zFQkKSmRx — CA Huracán (@CAHuracan) November 26, 2026 El fenómeno afectó tanto a clubes de menor presupuesto como a los denominados grandes del país, provocando el alejamiento de estrategas de renombre. Entre las salidas de mayor impacto sobresalen la renuncia de Marcelo Gallardo en River Plate a comienzos de año, el posterior alejamiento de Eduardo Coudet en el propio conjunto de Núñez, el despido de Gustavo Costas en Racing Club, la salida de Claudio Úbeda en Boca Juniors, el fin de ciclo de Gustavo Quinteros en Independiente y la partida de Carlos Tevez en Talleres de Córdoba.

Dentro de este panorama de alta volatilidad, San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto se posicionaron como las instituciones con mayor recambio técnico del 2026, registrando tres entrenadores caídos cada una a lo largo del año. En el conjunto de Boedo se sucedieron los alejamientos de Damián Ayude, Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito, mientras que en la entidad cordobesa dejaron sus respectivos cargos Iván Delfino, Gerardo Acuña y Rubén Forestello.

Frente al masivo éxodo de cuerpos técnicos, únicamente ocho instituciones lograron sostener un mismo proyecto deportivo desde el inicio de la competencia en enero. Los únicos directores técnicos que lograron resistir en sus puestos durante toda la temporada fueron Alfredo Berti (Independiente Rivadavia), Guillermo Barros Schelotto (Vélez Sarsfield), Nicolás Diez (Argentinos Juniors), Jorge Almirón (Rosario Central), Ricardo Zielinski (Belgrano), Mauricio Pellegrino (Lanús), Leonardo Madelón (Unión de Santa Fe) y Facundo Sava (Sarmiento de Junín).