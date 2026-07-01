Última hora: operaron al padre de una famosa conductora y actriz argentina Una reconocida figura de los medios compartió con sus seguidores la enorme preocupación que vivió en las últimas horas. Agregar C5N en









El padre de la conductora fue intervenido quirúrgicamente.

Evelyn Botto vivió momentos de preocupación en las últimas horas debido a la salud de su padre. El hombre tuvo que ser ingresado a un centro de salud para ser sometido a una intervención quirúrgica que mantuvo en vilo a todo su entorno cercano durante la jornada.

Una vez que los especialistas finalizaron el procedimiento, la reconocida locutora y presentadora decidió llevar absoluta tranquilidad a su comunidad de seguidores. Con el alivio de saber que lo peor ya había pasado, la comunicadora utilizó sus redes sociales para mostrar cómo avanza la recuperación. Su reacción inmediata buscó devolver el enorme cariño recibido por parte de los oyentes que venían preguntando por la situación.

El canal elegido para interactuar con el público y disipar las dudas de sus fanáticos fueron las historias de su cuenta de Instagram. Desde allí, la conductora compartió las primeras imágenes desde el sanatorio para reflejar el estado actual de su papá tras salir del quirófano. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, colmando su perfil de mensajes con buenas energías y deseos de una pronta alta médica.

En una de sus publicaciones, subió una foto junto a un sentido mensaje de gratitud dirigido directamente al profesional que lideró la cirugía y a quienes lo acompañaron. "Estamos bien. Gracias @drdruetto, qué tranquilidad nos has dado", escribió de manera pública, destacando la calidez y el trabajo de todo el equipo médico. De esta manera, la locutora cerró un capítulo estresante apoyándose en la calidez de su comunidad.

Cómo está el padre de Evelyn Botto Poco después de la intervención, Evelyn Botto volvió a aparecer en sus redes sociales para registrar la intimidad de la clínica, mostrando a su padre ya descansando en el cuarto y con un excelente estado de ánimo. Con humor y complicidad, la locutora retrató el postoperatorio con un divertido ida y vuelta: "Acá está el hombre con su trasplante de cadera izquierda, porque una libra de cadera no es cadera. Estás bien igual. No bailes mucho. Igual estás regio, ya te vi caminando".

El protagonista de la jornada, Fabián, no se quedó atrás y quiso llevar calma en primera persona, expresando sus sensaciones ante la cámara de su hija tras superar con éxito el paso por el quirófano. "Bastante bien, más bien de lo que pensaba. Y el kinesiólogo dijo: 'Genial'", manifestó el hombre con una clara mueca de alegría, dejando en evidencia que el dolor inicial había quedado en el pasado de manera definitiva. Para dar por concluido el reporte médico virtual, la conductora capturó el emocionante instante en el que su papá realizaba las primeras pruebas de movilidad dentro del sanatorio, celebrando con enorme orgullo la rapidísima evolución del cuadro. "Se fue caminando el hombre. Gracias @drdruetto, a vos y a todo tu equipo", tipeó junto a las imágenes que evidenciaron la gran mejoría de su salud y llevaron un profundo alivio a todo su entorno familiar.