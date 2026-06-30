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"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

El director de Vorterix se metió de lleno en el conflicto del momento y criticó sin filtros la estrategia legal que planea iniciar la actriz.

La durisima critica del conductor a la artista.

La durisima critica del conductor a la artista.

El conflicto mediático y legal entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato sumó un nuevo e inesperado capítulo que sacudió el mundo del entretenimiento. Luego de que el abogado Fernando Burlando ratificara públicamente que la actriz se encuentra en una posición jurídica firme para avanzar con una demanda civil tras el abrupto levantamiento de su ciclo en la grilla de Luzu TV, Mario Pergolini recogió el guante y se metió de lleno en la controversia con una postura sumamente crítica.

El famoso conductor criticó duramente a los dos creadores de contenido.
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Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el director de Vorterix utilizó los micrófonos de su habitual espacio radial para manifestar su total descontento ante la estrategia que planea ejecutar la conductora contra la productora de contenidos digitales. Sin filtros a la hora de evaluar el reclamo económico, el histórico animador apuntó con dureza contra la actitud de la artista y disparó de manera tajante ante su audiencia: “Ahora quiere hacer juicio la caradura, es tremendo”.

Lejos de matizar sus dichos, el empresario de medios redobló la apuesta y cuestionó la falta de autocrítica por parte de los protagonistas a la hora de afrontar los vaivenes comerciales de la industria del streaming en la Argentina. Con ironía y asombro por la escalada judicial que tomó el caso en los tribunales, sentenció con firmeza para cerrar su fuerte descargo: “¿En serio querés hacer juicio? ¿Por qué no te llamás a silencio? A veces se gana, a veces se pierde”.

Pergolini apuntó contra los youtubers argentinos que fueron detenidos en EEUU

La detención de los creadores de contenido locales Beni Mármol y Pato Perrotta en la ciudad de Miami despertó una inmediata repercusión en los medios de comunicación de nuestro país y del exterior. Al divulgarse los detalles del operativo policial, Pergolini manifestó públicamente su repudio y cuestionó con severidad el accionar de los jóvenes. El empresario de medios destinó un bloque específico de su ciclo radial, irónicamente denominado Fábrica de bol…, para analizar el escándalo.

Con su habitual tono sarcástico, el conductor televisivo comenzó su descargo detallando la maniobra que los influencers intentaron ejecutar en el Hard Rock Stadium del estado de Florida. “Arrestado en Miami por falsificar entradas y credenciales para los partidos del Mundial, chicos”, relató con asombro e incredulidad el histórico comunicador frente al micrófono.

De manera inmediata, el director de Vorterix descalificó por completo la lógica que utilizaron los comunicadores digitales al intentar burlar los rigurosos sistemas de prevención norteamericanos en el marco de la máxima cita futbolística. “Querer pasar a la seguridad de EE.UU. con una entrada truchas, no da. Es una muestra del maní que rebota en sus cerebros”, criticando con dureza la total falta de sentido común de los involucrados.

Tanto Beni Mármol como Pato Perrotta terminaron bajo arresto y a disposición de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade luego de haber logrado sortear tres perímetros de vigilancia para presenciar el cruce entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 utilizando pases correspondientes a un encuentro anterior. La justicia de ese país los imputó formalmente por interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, fijando una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

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