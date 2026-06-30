Mario Pergolini destrozó a los youtubers argentinos que fueron arrestados en Estados Unidos: qué dijo

El histórico conductor no se guardó nada y criticó con dureza la insólita maniobra que intentaron llevar a cabo los creadores de contenido en el Hard Rock Stadium.

El arresto de los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta en la ciudad de Miami generó una inmediata repercusión en la prensa internacional y nacional. Tras difundirse las circunstancias de la detención, Mario Pergolini no ocultó su indignación y arremetió con dureza contra los jóvenes. El conductor utilizó un bloque de su programa de radio, titulado como “Fábrica de bol…” , para cuestionar la drástica decisión que tomaron los influencers.

Con su característico estilo irónico, el empresario de medios inició su descargo exponiendo la insólita maniobra que intentaron llevar a cabo en el Hard Rock Stadium de Florida . “Arrestado en Miami por falsificar entradas y credenciales para los partidos del Mundial, chicos…”, repasó con incredulidad el histórico locutor frente al micrófono, anticipando su fuerte postura sobre el accionar de sus compatriotas.

Inmediatamente después, el conductor descalificó de manera categórica la lógica que emplearon los youtubers al intentar vulnerar los estrictos operativos norteamericanos durante la competencia futbolística. “ Querer pasar a la seguridad de EE.UU. con una entrada trucha , no da. Es una muestra del maní que rebota en sus cerebros ”, sentenció de forma tajante Pergolini, criticando la falta de previsión de los jóvenes.

Beni Mármol y Pato Perrotta terminaron bajo custodia policial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade luego de haber superado tres anillos de control para ver el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 empleando pases de un encuentro previo. Tras ser filmados en pleno acto para sus propias plataformas, la justicia local los acusó formalmente de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, estableciendo una fianza individual de 2.500 dólares en el establecimiento Turner Guilford Knight .

Beni Mármol y Pato Perrotta se consolidaron como dos streamers argentinos con mayor repercusión en las redes sociales, acumulando cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones en sus videos. Su propuesta se centra principalmente en la realización de retos, travesías internacionales o simplemente streams en la calle, un trabajo conjunto al que frecuentemente se suma Bisicleta , un joven creador uruguayo.

Patricio Perrotta dio sus primeros pasos en el universo del stream enfocado en la temática de videojuegos hace casi una década, logrando juntar una audiencia propia a lo largo de los años. Sin embargo, su recorrido en las redes dio un vuelco rotundo tras la incorporación de Benicio Mármol, cuya llegada aportó una impronta de humor que reconfiguró por completo la dinámica de sus producciones.

El popular integrante apodado "gordo" es oriundo de la localidad bonaerense de Lanús e hijo del propietario de Punto Límite, un emblemático comercio gastronómico de la zona sur que logró expandirse con locales en los balnearios de la Costa Atlántica. A pesar de haber demostrado grandes condiciones técnicas para el fútbol, decidió priorizar su faceta en las redes, donde los contenidos dedicados a recorrer bodegones y tenedores libres se convirtieron en el sello distintivo del grupo.

La estrecha relación entre ambos los llevó no solo a habitar una misma vivienda y compartir el nuevo espacio digital Patobisimarmol, sino también a diversificar sus apariciones en transmisiones de Kick. No obstante, el gran presente de la dupla quedó ensombrecido tras verse involucrados en un complejo proceso judicial en territorio norteamericano a raíz de su ingreso irregular a un partido de la Copa del Mundo.