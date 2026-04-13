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"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

La empresaria ficcionalizó, junto a Telefe, su historia con Mauro Icardi y la China Suárez para llevarla a los celulares en un nuevo formato. El elenco completo.

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

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La novela vertical Triángulo amoroso comenzará a filmarse este año y permitirá que la empresaria cuente la historia con ciertas licencias narrativas. Por supuesto que el eje emocional será la perspectiva de la actriz durante la infidelidad de su entonces esposo que ella misma sacó a la luz en 2021 a través de una historia de Instagram.

La historia promete traición, impacto mediático y el detrás de escena de tanta exposición. Un combo explosivo para un formato que maximiza las emociones y busca generar impacto, identificación y viralización en redes sociales. El foco de la historia será dramatizar la relación de los hechos privados con la dimensión pública.

"Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos", resumió Maxi López a Puro Show y bromeó: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie".

La grabación se realizará en los estudios de Telefe en Martínez de lunes a viernes, según publicó Teleshow.

Uno por uno, quién es quién en la novela del Wandagate

La China Suárez será interpreta por Débora Nishimoto bajo el nombre ficticio de Valeria. La actriz interpretó a Mei Huang, "La China", en la serie de Netflix Envidiosa. En esa producción también actuó como la tercera en discordia entre los personajes de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani.

Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López y Georgina Barbarossa como abogada de Wanda. Eugenia Guerty aparecerá como directora dentro de la ficción y Clara Kovacic dará vida a Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López. En la arista deportiva, Lautaro Rodríguez como un futbolista europeo ficticio y Lucas Spadafora en el rol de Tony.

Mientras que para la representación mediática, Yanina Latorre debutará como actriz interpretando a una conductora de programas de chimentos y Pía Shaw completará ese universo desde su rol de panelista.

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