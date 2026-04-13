"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate La empresaria ficcionalizó, junto a Telefe, su historia con Mauro Icardi y la China Suárez para llevarla a los celulares en un nuevo formato. El elenco completo. + Seguir en







Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi. Redes sociales

El drama más mediático del mundo del espectáculo llegará a los celulares de la mano de Telefe con Wanda Nara y Maxi López como protagonistas. La empresaria actuará en una ficcionalización de uno de los momentos más mediáticos de su vida: su pelea con Mauro Icardi y la China Suárez, conocida como Wandagate.

La novela vertical Triángulo amoroso comenzará a filmarse este año y permitirá que la empresaria cuente la historia con ciertas licencias narrativas. Por supuesto que el eje emocional será la perspectiva de la actriz durante la infidelidad de su entonces esposo que ella misma sacó a la luz en 2021 a través de una historia de Instagram.

La historia promete traición, impacto mediático y el detrás de escena de tanta exposición. Un combo explosivo para un formato que maximiza las emociones y busca generar impacto, identificación y viralización en redes sociales. El foco de la historia será dramatizar la relación de los hechos privados con la dimensión pública.

"Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos", resumió Maxi López a Puro Show y bromeó: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie".

La grabación se realizará en los estudios de Telefe en Martínez de lunes a viernes, según publicó Teleshow.