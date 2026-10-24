El guiño entre Lali Espósito y Tini Stoessel de cara a sus casamientos: "Tiene ganas..."

La cantante Lali Espósito confirmó que irá al casamiento de su colega Tini Stoessel con el futbolista Rodrigo de Paul. Además, reveló que invitó a la pareja de famosos a su boda con el conductor Pedro Rosemblat, a la vez que anticipó un segundo festejo pero de forma más íntima.
Las especulaciones sobre un distanciamiento entre las artistas quedó en el pasado. Luego de sorprender a sus seguidores cantando juntas en el Estadio de River Plate vestidas de novias, las dos estrellas del pop confirmaron que asistirán a las respectivas celebraciones donde darán el sí.
En declaraciones recientes, la ex Casi Ángeles reveló que irá al casamiento de "La Triple T", el 19 de diciembre, y detalló que la artista y el jugador de la Selección argentina forman parte de la lista de invitados a su propia boda con el fundador del canal de streaming Gelatina.
"Sí, claro, nos invitamos. Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía. Ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también es muy generosa en ese sentido. Es un amor", expresó en una entrevista.
El intercambio de invitaciones llega después del acercamiento de las actrices al cantar juntas Like a Virgin, el clásico de Madonna, durante el show de Lali en River, recreando la histórica presentación de Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003 junto a "la Reina del Pop".
Lali anticipó que se viene un festejo doble
Lali Espósito anunció su casamiento con el conductor Pedro Rosemblat, que será el próximo 30 de octubre con una fiesta para más de 200 invitados, aunque remarcó que también planea una segunda fiesta en un formato "más íntimo" junto a sus seres queridos más cercanos.