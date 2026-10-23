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Lali Espósito y la fecha de su casamiento: la confesión que desató especulaciones

Un imprevisto comentario al aire por parte de Pedro Rosemblat encendió las alarmas y revolucionó por completo a los fanáticos.

El conductor habló de sus nervios y dejó al descubierto cuándo será el casamiento.

El conductor habló de sus nervios y dejó al descubierto cuándo será el casamiento.

Durante la emisión en vivo del ciclo Gelatina, Pedro Rosemblat lanzó un comentario que encendió de inmediato las alarmas de los seguidores de la pareja. Al ser consultado sobre su estado de ánimo frente al tramo final de la temporada actual, el comunicador admitió la tensión que atraviesa por estas horas: “Muy bien. Mira, yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien, estoy bien, estoy liberado, estoy liberado”.

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

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La contundente revelación despertó la curiosidad instantánea del resto del equipo dentro del estudio, que no dudó en indagar sobre el evento agendado para esa jornada especial: “¿Que tenes que hacer el 7 de noviembre?”, repregruntaron sus compañeros. Lejos de brindar precisiones sobre sus compromisos, el animador buscó desviar la atención rápidamente de la mesa de debate: “Bueno, bueno, no importa, ¿vos cómo estás?”, respondió el periodista.

El tenso esquive provocó que el ejército de fanáticos de Lali Espósito recurriera de inmediato al calendario para verificar qué ocurre ese día del año. Al advertir que la fecha señalada cae en día sábado, las teorías en las redes sociales se dispararon de forma masiva, alimentando la hipótesis de que se trataría del esperado casamiento entre la artista y el streamer.

Lali Espósito contó cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su show

Durante un reportaje brindado al periodista Luis Jairala para el envío Ultra Fiesta, Lali Espósito reconstruyó uno de los hitos más deslumbrantes de su reciente concierto en la cancha de River. La estrella de la música pop detalló el origen del cruce sobre el escenario junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, donde interpretaron una versión del emblemático tema “Like a Virgin” vestidas con trajes nupciales ante una multitud.

La intérprete explicó que la propuesta surgió de forma imprevista pocas semanas antes de la gran fecha en el estadio mientras mantenía una reunión de trabajo. “Faltaban pocas semanitas para el concierto, el último concierto en River Plate, y estoy en la oficina trabajando con mi equipo y de pronto se me viene la imagen, pero real la foto, como las dos de novia, como que de pronto lo veo y digo: ‘¿Qué hago? ¿Le escribo?’”, relató Espósito, quien sumó a la escena a Marilina Bertoldi, a quien definió como su artista predilecta del rock nacional.

A pesar de las dudas iniciales por los compromisos profesionales y la gira Futttura de la cantante de "Cupido", la llamada fue recibida con total predisposición. “Me dijo: ‘Mirá, estoy de gira, pero me parece una idea increíble’”, recordó la cantante, remarcando un detalle particular que terminó de entusiasmar a su par: “Las dos nos casamos este año. Entonces, el chiste de las dos de novia cantando una canción icónica de la reina total como Like a Virgin fue como algo que dijo: ‘No sé cómo voy a hacer con mi agenda, pero tengo que estar ahí’”, rememoró Espósito.

Finalmente, la artista expresó su profundo agradecimiento por la predisposición y la logística que desplegó su colega para poder decir presente en Buenos Aires. “Fue muy generosa con su agenda, con su tiempo, con su don de gente. Ella es muy adorable, muy divina, igual que Marilina, y las dos vinieron y sucedió ese momento icónico que trajimos la historia del pop un poco al suelo argentino”, completó la referente pop sobre el inolvidable show.

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