Pedro Sánchez le contestó a Javier Milei con la canción de Lali Espósito: "Temazo argentino"

El presidente español publicó la letra de la canción Fanático, luego de que el mandatario argentino lo tratara de "impresentable dictador" en el Nueva Economía Forum, durante su visita en Madrid.

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez , respondió con ironía a los ataques de Javier Milei , quien durante su intervención en el Nueva Economía Fórum 2026, realizado este miércoles en Madrid , lo calificó de “impresentable dictador” y llamó a desplazar a los socialistas del poder.

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A través de sus redes sociales, Sánchez compartió una imagen de su celular en la que se observa que estaba escuchando “Fanático” , la canción de Lali Espósito que quedó asociada a sus cruces con el Presidente argentino.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!” , escribió el mandatario español en la publicación, en un gesto que funcionó como una respuesta indirecta a las descalificaciones de Milei.

La letra del fragmento elegido para acompañar la imagen dice: “Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video, dicen que no lo vio”.

La respuesta se produjo después de que Milei aprovechara su exposición en Madrid para cuestionar al Gobierno español. El Presidente argentino ponderó a España por su papel histórico en América y aseguró que ambos países mantienen un vínculo profundo, pero luego apuntó contra Sánchez y el socialismo.

“En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, sostuvo.

Además, convocó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder: “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Sánchez reivindicó ser zurdo y cuestionó los insultos a la izquierda

En paralelo, Sánchez publicó un video en el que reivindicó su identidad política y respondió a quienes utilizan el término “zurdo” como un insulto. “Sí, soy zurdo y a mucha honra”, afirmó en el mensaje, difundido en medio de la visita del mandatario argentino.

En la grabación, el presidente español defendió distintas políticas de su gestión, entre ellas los aumentos de las pensiones y del salario mínimo, la ampliación del tiempo destinado al cuidado familiar y el derecho al aborto. También sostuvo que defender la paz y oponerse a la guerra es parte de esa identidad política.