21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Pedro Sánchez le contestó a Javier Milei con la canción de Lali Espósito: "Temazo argentino"

El presidente español publicó la letra de la canción Fanático, luego de que el mandatario argentino lo tratara de "impresentable dictador" en el Nueva Economía Forum, durante su visita en Madrid.

Por
Pedro Sánchez le contestó a Javier Milei con la canción de Lali Espósito: Temazo argentino

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con ironía a los ataques de Javier Milei, quien durante su intervención en el Nueva Economía Fórum 2026, realizado este miércoles en Madrid, lo calificó de “impresentable dictador” y llamó a desplazar a los socialistas del poder.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
Te puede interesar:

El Gobierno aceptó incorporar cambios en el proyecto de Soberanía Nacional y lo llevará a Diputados

A través de sus redes sociales, Sánchez compartió una imagen de su celular en la que se observa que estaba escuchando “Fanático”, la canción de Lali Espósito que quedó asociada a sus cruces con el Presidente argentino.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió el mandatario español en la publicación, en un gesto que funcionó como una respuesta indirecta a las descalificaciones de Milei.

La letra del fragmento elegido para acompañar la imagen dice: “Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video, dicen que no lo vio”.

La respuesta se produjo después de que Milei aprovechara su exposición en Madrid para cuestionar al Gobierno español. El Presidente argentino ponderó a España por su papel histórico en América y aseguró que ambos países mantienen un vínculo profundo, pero luego apuntó contra Sánchez y el socialismo.

“En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, sostuvo.

Además, convocó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder: “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Sánchez reivindicó ser zurdo y cuestionó los insultos a la izquierda

En paralelo, Sánchez publicó un video en el que reivindicó su identidad política y respondió a quienes utilizan el término “zurdo” como un insulto. “Sí, soy zurdo y a mucha honra”, afirmó en el mensaje, difundido en medio de la visita del mandatario argentino.

En la grabación, el presidente español defendió distintas políticas de su gestión, entre ellas los aumentos de las pensiones y del salario mínimo, la ampliación del tiempo destinado al cuidado familiar y el derecho al aborto. También sostuvo que defender la paz y oponerse a la guerra es parte de esa identidad política.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei exportó su visión económica a Europa. 

Javier Milei en España: "Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado"

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y ratificó su relación con la derecha de España

Fue durante su paso por Madrid.

Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

milei considero que la ocupacion britanica en malvinas es un riesgo para la region

Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas "es un riesgo para la región"

Milei habla en el Forum de Madrid.

Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid: "Saquen a los socialistas a patadas"

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

EEUU apuesta fuerte por la reelección de Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 5 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 8 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 30 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 56 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora