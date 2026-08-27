Se filtraron fotos: ¿Lali Espósito de despedida de soltera en Brasil? La artista fue vista junto con sus amigas en un hotel lujoso y en una fiesta en Río de Janeiro. Además, otra de las presentes compartió imágenes del desayuno y almuerzo. Agregar C5N en









Se casa Lali Espósito. Instagram Redes sociales

La cantante Lali Espósito se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, junto con amigas en la previa del show que tiene previsto en River para el 26 de octubre. Pero algo de ese descanso llamó la atención de los fanáticos: unos anteojos de sol con la palabra BRIDE, que en castellano significa NOVIA.

Aparecieron imágenes principales donde está Lali con fanáticos y su look de playa, los anteojos de sol de noche y videos en una fiesta llamada Treta en Pink Flamingo. Allí se hacen fiestas pop con presencia de bailarines.

Maria Del Cerro is in Rio De Janeiro, Brasil with LALI (@lalioficial) pic.twitter.com/inQ5MDUlRP — (@Lali_Crave) August 27, 2026 Además de eso, una de las amigas más cercanas de Lali, María del Cerro, subió una serie de historias en Río de Janeiro en donde se ven las calles y comida. En una de las fotos donde aparece la mesa, está la mano de Lali con su anillo de casada.

Lali está no Brasil! No Rio de Janeiro. pic.twitter.com/D9BUyrnI3Z — We In The Crowd (@weinthecrowd) August 27, 2026 Las redes sociales suponen que también está presente Candela Vetrano, otra de las grandes amigas de Lali. Pero ella todavía no publicó imágenes ni tampoco fue vista. Con toda esta información sumado a los anteojos de sol con la palabra Bride, sospechan sobre la despedida de soltero previo al casamiento con Rosemblat. ¿Será?