Se filtraron fotos: ¿Lali Espósito de despedida de soltera en Brasil?

La cantante Lali Espósito se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, junto con amigas en la previa del show que tiene previsto en River para el 26 de octubre. Pero algo de ese descanso llamó la atención de los fanáticos: unos anteojos de sol con la palabra BRIDE, que en castellano significa NOVIA.
Aparecieron imágenes principales donde está Lali con fanáticos y su look de playa, los anteojos de sol de noche y videos en una fiesta llamada Treta en Pink Flamingo. Allí se hacen fiestas pop con presencia de bailarines.
Además de eso, una de las amigas más cercanas de Lali, María del Cerro, subió una serie de historias en Río de Janeiro en donde se ven las calles y comida. En una de las fotos donde aparece la mesa, está la mano de Lali con su anillo de casada.
Las redes sociales suponen que también está presente Candela Vetrano, otra de las grandes amigas de Lali. Pero ella todavía no publicó imágenes ni tampoco fue vista. Con toda esta información sumado a los anteojos de sol con la palabra Bride, sospechan sobre la despedida de soltero previo al casamiento con Rosemblat. ¿Será?