Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot".

Wanda Nara se encuentra en México rodando la segunda temporada del reality de Netflix, Love is Blind, desde donde realizó una misteriosa publicación en Instagram que generó interrogantes en sus más de 17 millones de seguidores, días después de que comenzara a circular una versión de que estaría empezando una relación con un empresario.

Con un carrusel de fotos donde se la ve luciendo un escotado vestido azul oscuro, la mediática dejó registro de estos días de grabaciones y una frase que se convirtió en tendencia en redes pese a no haber sido descifrada aún.

"Que buena que estoy y #nosoybot", escribió en el posteo en el que también mencionó las cuentas de Netflix en sus versiones Latinoamérica y Argentina.

Wanda Nara Aunque se desconoce si forma parte de una campaña en redes para instalar la nueva edición del reality que busca conformar y casar parejas, lo cierto es que muchos la asociaron a su ex Mauro Icardi.

Es que el futbolista está en pareja actualmente con Eugenia "China" Suárez, a quien varios usuarios la cuestionaron de generar comentarios criticando a Wanda usando otras cuentas, algo que muchos denunciaron como una estrategia de bots.