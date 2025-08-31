IR A
Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

Desde México, donde se encuentra grabando la segunda temporada de Love is Blind, la mediática sorprendió con algunas fotos en la playa y una frase encriptada.

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.
Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

Con un carrusel de fotos donde se la ve luciendo un escotado vestido azul oscuro, la mediática dejó registro de estos días de grabaciones y una frase que se convirtió en tendencia en redes pese a no haber sido descifrada aún.

"Que buena que estoy y #nosoybot", escribió en el posteo en el que también mencionó las cuentas de Netflix en sus versiones Latinoamérica y Argentina.

Wanda Nara

Aunque se desconoce si forma parte de una campaña en redes para instalar la nueva edición del reality que busca conformar y casar parejas, lo cierto es que muchos la asociaron a su ex Mauro Icardi.

Es que el futbolista está en pareja actualmente con Eugenia "China" Suárez, a quien varios usuarios la cuestionaron de generar comentarios criticando a Wanda usando otras cuentas, algo que muchos denunciaron como una estrategia de bots.

