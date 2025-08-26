¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

La conductora de Telefe Wanda Nara agitó las redes sociales con fotos junto al cantante español Kaydy Cain. Con estos posteos, la mediática deslizó que se podría venir una colaboración musical.
La conductora de Telefe vistió al músico y las imágenes de una situación íntima no pasó desapercibida por sus seguidores.
La conductora de Telefe Wanda Nara agitó las redes sociales con fotos junto al cantante español Kaydy Cain. Con estos posteos, la mediática deslizó que se podría venir una colaboración musical.
En las imágenes se ve a la empresaria al lado del trapero en la pileta mientras él escribe, y que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
La dueña de Wanda Cosmetics no dio mayores detalles del motivo por el que Nara viajó al exterior para ver al músico que tiene una fuerte presencia en el género urbano europeo.
Esto pasó en medio de los trascendidos de una nueva relación con Wanda con Martín Migueles, socio de Matías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, detenido por el delito de narcotráfico y secuestro.