¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain La conductora de Telefe vistió al músico y las imágenes de una situación íntima no pasó desapercibida por sus seguidores.







La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español. Redes Sociales

La conductora de Telefe Wanda Nara agitó las redes sociales con fotos junto al cantante español Kaydy Cain. Con estos posteos, la mediática deslizó que se podría venir una colaboración musical.

En las imágenes se ve a la empresaria al lado del trapero en la pileta mientras él escribe, y que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La dueña de Wanda Cosmetics no dio mayores detalles del motivo por el que Nara viajó al exterior para ver al músico que tiene una fuerte presencia en el género urbano europeo.

Wanda junto al músico español