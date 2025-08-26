IR A
¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

La conductora de Telefe vistió al músico y las imágenes de una situación íntima no pasó desapercibida por sus seguidores.

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

La conductora de Telefe Wanda Nara agitó las redes sociales con fotos junto al cantante español Kaydy Cain. Con estos posteos, la mediática deslizó que se podría venir una colaboración musical.

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.
La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

En las imágenes se ve a la empresaria al lado del trapero en la pileta mientras él escribe, y que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La dueña de Wanda Cosmetics no dio mayores detalles del motivo por el que Nara viajó al exterior para ver al músico que tiene una fuerte presencia en el género urbano europeo.

Wanda junto al músico español

Nara en RRSS

Esto pasó en medio de los trascendidos de una nueva relación con Wanda con Martín Migueles, socio de Matías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio, detenido por el delito de narcotráfico y secuestro.

