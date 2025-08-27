Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario El futbolista tiene sanción que lo mantiene distanciado de las menores. Qué dice el derecho internacional.







Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente. Redes Sociales

El futbolista Mauro Icardi estaría más lejos de sus hijas ya que su situación se complicó por quedar anotado en el Registro de Deudores Alimentarios, por lo que tendría prohibido salir de Turquía, donde vive con la actriz Eugenia "China" Suárez.

Según los abogados de derecho internacional, la imposibilidad que tiene el delantero del Galatsaray de no salir al exterior, se contrapone con la idea de ver a sus hijas en un lugar estratégico que no sea ni Argentina, ni el país turco.

Según la letrada Carla Junqueira, la decisión queda en manos del juez que tiene que tener en cuenta la palabra de las menores, Francesca e Isabella. "Con respecto a este caso yo no tengo acceso al expediente para saber cuál es la situación pero las chicas ahora están en Argentina y cada vez más adaptadas acá. Va a depender del juez, si el considera que no están adaptadas a este país".

La profesional habló en DDM, en América, y dijo que "el mejor resultado siempre es el acuerdo. Por algo el convenio de Haya busca evitar el cambio de jurisdicción. Porque el racional lógico, detrás del convenio, no es el derecho de familia sino un acuerdo de cooperación judicial internacional por el cual tienen que ser las jurisdicciones originales”, detalló.