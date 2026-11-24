El periodista estará al frente de un ciclo en un canal de televisión por aire. Su próximo proyecto genera mucha expectativa.

En medio de la incertidumbre por su futuro en la televisión argentina, Ángel de Brito confirmó que asumirá la conducción de otro programa de América TV , mientras continúan las especulaciones sobre su destino laboral en 2027.

Ángel de Brito reemplazó a Mariana Fabbiani en su programa y reveló cómo sigue la salud de Mariano Chihade

El conductor de LAM anunció a través de sus redes sociales que estará al frente de DDM (Diario de Mariana) , en reemplazo de Mariana Fabbiani , quien se tomó una licencia para acompañar a su esposo, Mariano Chihade .

De esta manera, el periodista tendrá una doble presencia en la pantalla de América TV. Por el momento, no trascendió cuánto durará su suplencia, ante la ausencia de Martín Candalaft , reemplazante habitual de la conductora.

La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, propietario de El Nueve, abrió un escenario de incertidumbre. Sin embargo, De Brito garantizó la continuidad de su ciclo de espectáculos: “LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro” .

En Bondi Live, el periodista reconoció que recibió propuestas de ambas emisoras, aunque todavía no definió su desembarco. Además, explicó que su prioridad es garantizar los recursos económicos y las condiciones necesarias para producir el programa.

Ángel de Brito.

El pasado 18 de noviembre, en diálogo con Puro Show, el conductor desmintió las versiones sobre su salida de América TV: “Hay muchos rumores, pero no tengo nada confirmado. En mi caso todavía no está claro porque no tomé una decisión”.

Respecto a la conformación de su equipo para 2027, De Brito fue contundente: “Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”.

Asimismo, el periodista reconoció que mantiene compromisos contractuales con América TV y Mandarina Contenidos durante 2027. También aseguró que Bondi continuará funcionando y adelantó que el streaming se mudará a un estudio más grande.

Mientras tanto, la situación de Denise Dumas, Laura Ubfal y Karina Iavícoli también genera expectativas ante las versiones de un posible nuevo programa. Por ahora, Ángel de Brito no confirmó oficialmente en qué canal conducirá LAM durante 2027.