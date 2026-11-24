El cantautor reveló que contrajo una grave enfermedad tras brindar un espectáculo y compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

Víctor Heredia generó preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en las redes sociales y revelar el problema de salud que atraviesa. El reconocido cantautor argentino explicó los motivos de su ausencia y compartió un emotivo mensaje.

El músico, de 79 años , contó que se encuentra recuperándose de un cuadro de COVID-19 , que contrajo después de su presentación en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, donde repasó sus seis décadas de trayectoria artística.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Sobreviviendo explicó que la enfermedad le impide mantener su habitual contacto con sus seguidores. Además, compartió un video que adquirió un significado especial en medio de su recuperación.

“Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera” , manifestó Víctor Heredia en sus redes sociales, donde explicó las razones de su escasa actividad durante las últimas semanas.

Junto con su testimonio, el cantautor publicó una grabación que le acercó un amigo, en la que aparece un músico callejero ciego interpretando No me dejes caer en el subte porteño. La escena lo conmovió profundamente en medio de su recuperación.

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“Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito. Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte”, expresó el reconocido artista.

La publicación despertó numerosas muestras de cariño, entre ellas la de su pareja, Marisa Bonzón, quien le escribió: “¡Te amo, no te dejamos caer!”. La actriz Mercedes Morán también le transmitió sus deseos de una pronta recuperación.

Cabe recordar que, en abril de 2024, Heredia debió permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro debido a un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca. Sobre su situación actual, no trascendieron nuevas precisiones médicas.

Mientras continúa recuperándose, el músico tiene previsto presentarse el domingo 24 de enero de 2027 en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebrará su cumpleaños número 80. Hasta el momento, no se informó la suspensión de ese compromiso.