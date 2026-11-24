Qué Selecciones de Concacaf podrían disputar la Copa América 2028 que se jugará en Estados Unidos Conmebol confirmó que el certamen continental se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio y la disputarán 16 equipos, incluidos los diez representantes sudamericanos y seis países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Por Agregar C5N en









La Copa América 2028 se disputará del 9 de junio al 9 de julio con 16 Selecciones.

Después de especulaciones, finalmente Conmebol confirmó que la próxima edición de la Copa América se disputará en Estados Unidos y contará con la participación de algunas Selecciones de Concacaf, tras un acuerdo en conjunto para organizar el torneo continental.

De acuerdo al calendario, el certamen se llevará a cabo del 9 de junio hasta el 9 de julio de 2028. Durante esos 30 días se desarrollarán 25 jornadas de partidos, con la participación de 16 seleccionados nacionales. De ese total de seleccionados que disputarán, 10 serán conjuntos sudamericanos y los seis restantes serán invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que conforman la Concacaf.

“La extensión de esta alianza, aprobada por los Consejos de ambas Confederaciones, da continuidad a la colaboración establecida en 2023, reafirmando el compromiso de generar nuevas oportunidades competitivas para sus selecciones nacionales y fortalecer el fútbol en todo el continente”, detalló la confederación sudamericana de fútbol.

Según se detalla en la web oficial, las selecciones de Concacaf que participarán en el torneo obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio.

Cuáles son las Selecciones que podrían disputar la Copa América 2028 La Concacaf agrupa a 41 asociaciones nacionales de fútbol divididas en Norteamérica (NAFU), Centroamérica (UNCAF) y el Caribe (CFU).

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