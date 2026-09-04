4 de septiembre de 2026 Inicio
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Reino Unido cuestionó el discurso de Javier Milei por Malvinas y le respondió: "Los isleños eligen ser británicos"

Tras los dichos del Presidente en cadena nacional, el secretario de Defensa, Wes Streeting, publicó un comunicado en redes sociales en el que aseguró que su vínculo es absoluto y que los habitantes son británicos “porque eligen serlo”.

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El secretario de Defensa Wes Streeting publicó un comunicado en redes sociales.

El secretario de Defensa Wes Streeting publicó un comunicado en redes sociales.

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El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, habló luego de la cadena nacional de Javier Milei quien había sostenido que existen “vientos de cambio” favorables a la posición de Argentina, y aseguró que el compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas es “absoluto e inquebrantable”.

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A través de las redes sociales, el funcionario emitió un comunicado en el que expuso su postura y aseguró que hay conflictos en el gobierno de Milei: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Y agregó: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

Esto se debe a que el presidente Milei había asegurado que el escenario internacional le brindaba nuevas condiciones para el reclamo argentino y lo vinculó con las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que no descarta “revisar” la neutralidad respecto a la disputa.

El presidente de Argentina también aseguró que en su Gobierno endurecerá sanciones y penales contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas. Y, en cuanto al proyecto Sea Lion, impuslado por la compañía británica, consideró que “esta amenaza no es inocua”.

Qué dijo la prensa británica tras los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El discurso que Javier Milei brindó este jueves por cadena nacional generó inmediatas repercusiones en medios del Reino Unido, que analizaron sus anuncios sobre las Islas Malvinas y el escenario abierto por Donald Trump tras poner en duda el respaldo histórico de Estados Unidos a Londres sobre la soberanía del archipiélago.

En una columna publicada por Sky News, un analista británico rechazó la posición argentina y afirmó que cualquier dirigente de este país que sostenga que las Malvinas pertenecen a la Argentina expresa una postura que, según su mirada, "es algo del pasado" y responde a un reclamo sostenido desde hace décadas.

El mismo análisis criticó los argumentos históricos utilizados por Milei durante su intervención y afirmó: "Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de Argentina", en una interpretación que ratifica la posición oficial del Reino Unido sobre el archipiélago.

Qué planteó The Independent sobre las Islas Malvinas y Donald Trump

Por su parte, The Independent analizó el impacto de las declaraciones de Trump sobre las Malvinas en una columna de su editor político, David Maddox, titulada "El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse", donde advirtió sobre las dificultades de Londres para reforzar su capacidad militar.

Maddox consideró que una eventual invasión argentina puede parecer poco probable, pero recordó la guerra de 1982 para advertir sobre la necesidad de que Londres mantenga una capacidad defensiva suficiente, mientras vinculó el escenario actual con otras amenazas internacionales que enfrenta el Reino Unido.

El periodista también describió al Reino Unido como un país percibido "cada vez más débil" por adversarios y aliados, y sostuvo que las declaraciones de Trump sugieren que Estados Unidos podría dejar de funcionar como una "manta de seguridad" para Londres, en un contexto de creciente presión sobre su política de Defensa.

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