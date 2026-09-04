Qué es el proyecto Sea Lion, que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

La iniciativa fue impulsada por dos petroleras: el israelí Navitas y la británica Rockhopper. El plan requiere de una inversión de casi u$s2 mil millones y prevé que comience en 2028.

Dos petroleras impulsan un proyecto llamado Sea Lion , el cual busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que están alrededor de las Islas Malvinas, área la cual es reclamada por Argentina de manera histórica. La iniciativa requiere de una alta inversión y podría iniciar en 2028.

Operadoras de Sea Lion aseguraron que las medidas de Milei por Malvinas "no tendrán efectos materiales", pero bajaron las acciones

Las compañías son Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son quienes buscan operar en el yacimiento que se encuentra a 220 kilómetros al norte de las islas. La empresa israelí posee el 65% de participación y un 35% pertenece a la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas aprobaron en diciembre del 2025 la inversión para realizar la primera etapa, la cual está prevista para el primer trimestre del 2028. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda.

El proyecto alcanzaría unos 55 barriles diarios y las reservas prevista son de 314 millones de barriles , según explicó Guido Agostinelli, panelista de C5N.

Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv e ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy y Rockhopper cotiza en el mercado AIM de Londres, quien mantiene activos vinculados con las islas e intereses en Italia.

La ausencia de las petroleras en Sea Lion responde al conflicto de la soberanía y a las posibles consecuencias legales de operar en la zona sin autorización. Cabe destacar que, la Ley 26.659 establece sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental.

Reino Unido cuestionó el discurso de Javier Milei por Malvinas y le respondió: "Los isleños eligen ser británicos"

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, habló luego de la cadena nacional de Javier Milei quien había sostenido que existen “vientos de cambio” favorables a la posición de Argentina, y aseguró que el compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas es “absoluto e inquebrantable”.

A través de las redes sociales, el funcionario emitió un comunicado en el que expuso su postura y aseguró que hay conflictos en el gobierno de Milei: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Y agregó: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.