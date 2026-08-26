La empresaria Martita Fort habló en Blender sobre la separación más escandalosa de los últimos tiempos en Argentina que involucró a dos artistas musicales . Ante esto, tomó partido rápidamente y entre Luck Ra y La Joaqui, decidió apuntar con todo contra el cordobés.

Según su forma de ver la vida, aseguró: “Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos”. Pero, en lugar de apuntar contra Tuli Acosta, la mujer señalada de tercera en discordia, defendió a Joaqui por sobre Luck Ra: “La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta”.

“Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?” , disparó sin filtros. Esto se debe a la mediática separación entre los cantantes que derivó un escándalo porque la referente de RKT se mostró triste en público por la situación y empatizaron más con ella.

El video de Martita se llenó de comentarios y la compararon con su padre Ricardo por la frialdad que tiene para decir las cosas y lo picante que resulta. ¿Nace un nuevo hito de la televisión y el streaming?

El anuncio de una próxima cirugía por parte de Marta Fort generó preocupación entre sus seguidores por el temor de que se repita la historia de su padre , Ricardo Fort . Ante la numerosa cantidad de comentarios, César Carozza, extutor legal de la joven, salió a explicar públicamente el cuadro que atraviesa la heredera de Felfort.

La propia Marta dio a conocer la noticia en su paso por PH: Podemos Hablar. "Nací con un problema del lado derecho de la pierna. Me quedé por unos segundos sin aire del lado izquierdo del cerebro. Y ahora me tengo que hacer una operación en Minnesota. Estoy un poco asustada", contó, dejando en claro la ansiedad que le genera el procedimiento que se acerca.

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La joven detalló además la magnitud de la intervención: "Es complicada. Tres meses de plancha total. Es de columna. Ya de por sí a mi familia no le gusta mucho esa idea, porque se quedaron muy traumados. Cuando me fui a hacer la radiografía, me dijeron que había posibilidad de cirugía". Se trata de un cuadro de escoliosis, la curvatura anormal de la espina dorsal, que requeriría abrir la columna y un extenso período de reposo posterior.

Consultado sobre la situación, Carozza no ocultó su preocupación en diálogo con DDM: "Está tan bien... A mí cuando me preguntan si la haría operar respondo que ni loco, yo lo voy a evitar siempre que pueda". El abogado remarcó que Marta cuenta con una rehabilitación motriz de entre el 96 y el 97 por ciento, lo que a su entender pone en duda la necesidad de someterse a una cirugía de este tipo: "¿Para qué someterse a eso por una escoliosis?". Y agregó, horrorizado por lo que implicaría el proceso: "Tiene que estar tres meses en reposo. Te tienen que abrir la columna".