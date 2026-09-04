Ventilaron todo lo que hacía el Turco García mientras Mariela Prieto estaba en Gran Hermano

La salida de Mariela Prieto de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desató un verdadero escándalo mediático que involucra directamente a su pareja de los últimos 30 años, el exfutbolista Claudio "Turco" García . La exparticipante se vio sorprendida al notar la total ausencia del deportista en el estudio de televisión tras su eliminación del certamen , un desplante que rápidamente encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo.

Lejos de disimular la situación, los medios y los propios protagonistas comenzaron a tejer hipótesis sobre los verdaderos motivos detrás de este sorpresivo distanciamiento en la pantalla chica. Uno de los factores determinantes que habría dinamitado la relación durante el transcurso del reality fue el osado baile que Mariela protagonizó junto a su compañero Emanuel Di Gioia dentro de la casa más famosa del país.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron un profundo malestar en el Turco García, quien optó por tomar distancia de manera drástica y unilateral sin otorgarle a su esposa la oportunidad de brindar explicaciones. Esta abrupta decisión dejó a la mediática en una posición de total desconcierto ante las cámaras y los programas de chimentos.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un testimonio clave aportado por Cinzia , una exparticipante del ciclo que fue testigo directo de lo que ocurría tras bambalinas durante las galas de eliminación. Según reveló la fuente de manera contundente, el comportamiento del exfutbolista era por demás llamativo: "Venía a todas las galas, dejaba a todas las amigas de Mariela, esperaba en el estacionamiento escondido en el auto. Mi teoría es que no quiere quedar como cornudo. Yo lo saludé" , disparó sin filtros sobre la particular actitud adoptada por el ex deportista.

Este relato alimentó con fuerza la teoría de que el Turco García habría preferido el hermetismo y el perfil bajo para cuidar su orgullo ante la exposición pública, evitando cruzarse de manera directa con las cámaras de televisión. No obstante, este operativo discreto no hizo más que potenciar los rumores de una crisis profunda o de un posible aprovechamiento mediático de la situación generada en el programa . Mientras tanto, el entorno del exjugador de la Selección Argentina sigue bajo la lupa de los panelistas y cronistas de espectáculos.

Por su parte, la propia Mariela intentó bajarle el tono a la polémica en diversas entrevistas, aunque dejó en claro su malestar por la falta de comunicación inicial al abandonar el aislamiento. La exparticipante remarcó que su accionar dentro del juego siempre fue transparente y que no hizo nada reprochable que justificara semejante reacción de su marido. De este modo, el futuro de una de las parejas más longevas de la farándula nacional continúa pendiendo de un hilo mientras se ventilan todos los detalles de su intimidad.

Mariela Prieto reveló si sigue con el Turco García

En medio de las versiones cruzadas sobre una supuesta infidelidad y una ruptura definitiva, Mariela Prieto rompió el silencio para despejar todas las dudas sobre su vínculo sentimental. Durante su paso por el programa, la recién eliminada del reality enfrentó sin filtro las incisivas consultas del conductor Santiago del Moro sobre su estado actual. Con un tono optimista y desafiante ante las cámaras, la mediática sentenció: "¿Cómo estoy? Mejor me perjudica. Estoy súper", minimizando el impacto del escándalo.

Frente a la insistencia del presentador acerca de si el matrimonio seguía en pie tras los cortocircuitos mediáticos y la ausencia del exfutbolista en la falsa boda dentro del programa, la respuesta fue contundente. "Claro que sí, claro que estoy casada", afirmó Prieto de manera tajante, ratificando su compromiso de tres décadas con el deportista. Esta declaración oficial sirvió para frenar las especulaciones sobre un quiebre formal, aunque admitió que la relación atraviesa momentos de intensa tensión pública debido a los episodios vividos en el ciclo.

Mariela Prieto y el Turco García. Redes sociales

Profundizando en los detalles del reencuentro tras abandonar la casa, Mariela detalló cómo fue el primer contacto cara a cara con su marido lejos de los flashes y las presiones del aislamiento. "Sí, me estaba esperando en el hotel. Tuvimos una charla, poquito porque tenía que respetar el aislamiento. Tranquilos", reveló la exparticipante sobre la charla íntima que mantuvieron para encauzar el diálogo. Según sus palabras, este cónclave privado fue fundamental para empezar a limar asperezas y evaluar los pasos a seguir como pareja.

Asimismo, la mediática se refirió con firmeza a los cuestionamientos sobre su cercanía con Emanuel Di Gioia, descartando de plano cualquier mala intención en sus coreografías dentro de la casa. En diálogo con La Cumbre Stream, sostuvo: "Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son sólo bailes. Quiero que me muestren en archivos o videos, alguna situación complicada. Tengo 53 años, por favor". De esta manera, defendió su postura y remarcó que su comportamiento fue intachable desde el primer día de encierro.

Para concluir, Mariela dejó en claro que espera poder recomponer definitivamente el vínculo con el Turco García una vez que finalicen sus compromisos mediáticos y se disipen los tironeos televisivos. La exparticipante reafirmó su confianza en la historia de amor que construyeron a lo largo de 30 años y confía en que el diálogo cara a cara disipará los fantasmas de la infidelidad.