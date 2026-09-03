Tini Stoessel rompió el silencio tras la auditoría que destapó el escándalo: "A mis papás los tengo bloqueados"

La artista se refirió a la disputa económica que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Además, reveló las situaciones que atravesó, las restricciones que le impusieron y habló sobre FUTTTURA.

En medio del escándalo con sus padres, Tini Stoessel rompió el silencio en LAM. Ángel de Brito contó qué le dijo la artista sobre el conflicto familiar en el que está envuelta desde que una auditoría reveló que su papá, Alejandro Stoessel, es dueño de las sociedades que manejan sus ingresos, bienes y derechos de imagen, mientras que ella no tiene voz ni voto.

Se filtró qué hizo Tini Stoessel cuando su madre la llamó minutos antes de su show en México: "No va más"

El periodista contactó por privado a la cantante y leyó el mensaje que le envió: "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados". Luego agregó: "Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público".

Frente a las fuertes declaraciones, De Brito volvió a remarcar: "Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí". A continuación, el conductor hizo referencia a la disputa judicial que se destapó tras la auditoría que ordenó la mismísima artista.

"Cuando el padre le devuelve toda la información en esta auditoría, ella siente que le devuelve una parte que hay, no toda la información completa, entonces le reclama ahora que le pase completo todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones", explicó.

Después ahondó sobre el trabajo y las creaciones de Tini: "Ella dice que FUTTTURA no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video, y FUTTTURA, sin embargo, está a nombre de Alejandro".

"Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres, que decidían todo y se metían en todo. Por ejemplo: Tini nunca pudo tener un auto. Ellos todos tenían auto. Le metían un canje y ella decía que no quería agradecer autos en sus redes. La respuesta que recibía era: 'Pero si vos no estás nunca'", concluyó.

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

Qué dijo el abogado de los padres de Tini Stoessel

Durante una entrevista con el programa Intrusos, Agustín Rodríguez negó rotundamente los trascendidos sobre las presuntas irregularidades financieras, apuntó contra la prensa y aclaró cuál es la situación legal de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

"Soy abogado de los padres de Tini desde hace mucho tiempo y por otras cuestiones, algunas ya terminadas. Yo participo como abogado solamente cuando hay causas. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar público que lo está manejando Alejandro. Todo lo que se ha pedido hasta el momento se ha brindado", comenzó diciendo.

Luego se refirió a Alejandro: "Es un tipo muy honesto y, en lo personal, me da mucha bronca lo que se está diciendo de él de forma afirmativa, como que estafó o le robó a la hija, cosa que en el corto plazo va a quedar dilucidado y como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes".

HABLÓ EL ABOGADO DE LOS PAPÁS DE TINI STOESSEL



"Acá no hay ninguna causa"

"Alejandro es un tipo sumamente honesto"

"Me da bronca las cosas que se están diciendo"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/90eoPbfKHO — América TV (@AmericaTV) September 3, 2026

En medio del tenso ida y vuelta, el cronista le consultó sobre cómo percibe el tratamiento que los medios de comunicación le están dando a la situación familiar, el letrado fue contundente y cuestionó el nivel de exposición e intromisión de la prensa en la privacidad de sus representados.

En ese sentido, le restó importancia a la polémica: "Entiendo que necesitan información, pero hasta el momento, con el tema familia y lo que tiene que ver con la carrera de Tini, su papá ha hecho todo lo que hizo durante todos estos años y las cosas empiezan y algún día terminan".

A modo de cierre, habló sobre cómo atraviesan la situación Alejandro Stoessel y Mariana mientras la cantante continúa con sus shows internacionales acompañada por sus amigas, su equipo y el amor de su vida, Rodrigo De Paul. Además, se refirió a las "indirectas" que lanzó durante su presentación en México.

Alejandro y Tini Stoessel.

"Eso no tiene nada que ver con la honorabilidad de Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera o Francisco. La familia está muy dolida. Tini es una figura pública, una estrella y dice lo que tiene ganas de decir en sus shows. Hasta el momento no hay nada, ni una causa de Tini para con sus padres ni nada por lo que los padres se tengan que preocupar. Lo que más le preocupa hoy es el alcance de todo lo que se está diciendo", cerró.

"No sé qué interés público puede tener si la mamá de Tini se compró un enjuague bucal, me parece que está fuera de toda la racionalidad lo que están haciendo con la familia algunos periodistas", aseveró con cierta ironía.