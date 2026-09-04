4 de septiembre de 2026 Inicio
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Acciones y bonos argentinos cerraron una semana positiva: subió el Merval y bajó el riesgo país

El S&P Merval acumuló un alza de casi el 4% en dólares y el riesgo país perforó la barrera de las 500 unidades para cerrar en 490 puntos, en la mejor semana del mercado argentino en dos meses.

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Los inversores se volcaron por los activos argentinos en esta semana.

Los inversores se volcaron por los activos argentinos en esta semana.

El mercado financiero argentino cerró la primera semana de septiembre con una marcada recuperación, logrando revertir gran parte del duro castigo que habían sufrido las cotizaciones locales durante agosto. El S&P Merval avanzó un 2,5% en pesos y casi un 4% medido en dólares, sellando de esta manera su mejor desempeño semanal en dos meses, mientras que la renta fija en moneda extranjera experimentó un firme avance que se reflejó en la caída del riesgo país, que perforó los 500 puntos básicos.

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En ese contexto, el índice de referencia de la Bolsa porteña registró una jornada en terreno negativo con un retroceso general del -0,29% a 3.049.121,44 (u$s1.926,67 medido en CCL). Entre los pocos papeles que cotizaron al alza se destacaron Ternium Argentina con un +2,45%, Cresud con un +1,55% y Loma Negra con un +0,77%. También anotaron avances MetroGAS (+0,76%), Transportadora de Gas del Norte (+0,55%), Sociedad Comercial del Plata (+0,44%) e YPF (+0,36%).

En contraste, la mayoría de los activos de la nómina cotizan a la baja, encabezados por las pérdidas de Grupo Financiero Valores con un -2,42%, Banco BBVA Argentina con un -1,51% y Distribuidora de Gas Cuyana con un -1,22%. También se suman a las caídas Transener (-1,13%), Grupo Financiero Galicia (-0,99%), Grupo Supervielle (-0,99%) y Banco Macro (-0,95%).

En tanto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran una jornada con tendencia mixta, donde las mayores subas son encabezadas por Bioceres Crop Solutions con un +3,51%, Cresud con un +1,94% y Loma Negra con un +1,28%. El panel positivo lo completan Transportadora de Gas del Sur (+0,66%), Edenor (+0,57%), Irsa (+0,53%), Telecom Argentina (+0,46%), YPF (+0,40%), Grupo Supervielle (+0,11%), Central Puerto (+0,07%) y Pampa Energía (+0,07%).

Por el contrario, el sector bancario y petrolero concentra las principales bajas de la rueda. Las caídas más marcadas las sufren Banco BBVA Argentina con un -1,79% y Vista Energy con un -1,18%, seguidas por las pérdidas de Banco Macro con un -0,77% y Grupo Financiero Galicia con un -0,60%.

De esta manera, los ADRs argentinos operan en un marco de prudencia en el mercado internacional, alternando ganancias moderadas en firmas agroindustriales y de servicios energéticos frente a pequeñas tomas de ganancias en el segmento financiero.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron 0,4% en promedio, en consonancia con el Índice de Deuda Emergente, que también cierra ligeramente positivo (EMB: +0,02%). Esta racha positiva en las mesas de operaciones se tradujo en una notable compresión de la prima de riesgo soberana. El riesgo país que elabora el JP Morgan cayó 21 puntos básicos (cercano al 4%) para cerrar en 490 unidades, perforando la barrera de los 500 puntos y tocando su nivel más bajo desde el 17 de agosto.

La firmeza del rebote de los activos argentinos es aún más significativa si se tiene en cuenta que se logró sin viento de cola externo. En Wall Street, el S&P 500 cerró la semana plano (+0,03%) tras conocerse un informe de empleo en EE.UU. que arrojó la creación de 162.000 puestos y mantuvo la desocupación en el 4,1%. Además, el conflicto militar entre EE.UU. e Irán disparó el precio del crudo Brent casi un 10% hasta rozar los u$s100 por barril, un factor que beneficia los ingresos proyectados de Vaca Muerta, pero que a la vez mantiene elevadas las tasas del Tesoro norteamericano, encareciendo el financiamiento para los mercados emergentes.

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