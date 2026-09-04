Horóscopo de hoy, sábado 5 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 5 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio entra en Virgo: cómo impacta en la comunicación y qué cambia para cada signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

(21 de abril al 21 de mayo)

Quiérase más y recupere la autoestima. Puede vivir con menos de lo que tiene. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuperará sus antiguas amistades. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Reflexione sobre sus proyectos y objetivos profesionales. Dedique más atención a su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Mala suerte en lo económico. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.